Sau khi dùng thước, mũ bảo hiểm đánh vào đầu học sinh, thầy giáo đã nhận trách nhiệm về hành vi của mình và gửi lời xin lỗi tới phụ huynh, ngành giáo dục.

Trao đổi với Báo Dân trí, bà Lê Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương cho biết, vào tối qua 8.9, bà mới biết được thông tin vụ việc clip thể hiện hình ảnh thầy giáo Lê Văn Tú (giáo viên Văn của trường) đánh học sinh.

Ngay trong sáng ngày 9.9, trường đã yêu cầu thầy Tú làm bảng tường trình để nắm chính xác thông tin vụ việc.

"Hiện thầy Tú cùng một lãnh đạo nhà trường đã đến tận nhà học sinh để xin lỗi. Về nguyên nhân dẫn tới việc thầy Tú đánh học sinh, nhà trường sẽ làm rõ, báo cáo Sở GD-ĐT và UBND huyện. Đây là sự việc rất đáng tiếc và trường sẽ xử lý thấu tình, đạt lý, không bao che", bà Vân chia sẻ.

Đoạn clip ghi lại cảnh thầy giáo đánh học sinh gây xôn xao dư luận - Ảnh: Dân Trí

VnExpress dẫn lại một vài nội dung trong thư, cho biết sự việc xảy ra vào chiều 8/9 là "nằm ngoài vòng kiểm soát của bản thân".

"Vì một phút nóng giận, không kiềm chế được nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc... tôi đã vi phạm đạo đức nhà giáo", thư viết. Thầy giáo cũng cho biết đã đến nhà học sinh xin lỗi. Thầy giáo hứa thay đổi bản thân và mong được tiếp tục phục vụ trong ngành giáo dục.

"Tâm thư" của thầy giáo đánh 2 em học sinh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Như Báo Người Lao Động Online đã phản ánh, khuya 8-9, mạng xã hội đăng tải clip ghi lại cảnh một thầy giáo dùng thước gỗ đánh 4 cái vào người 1 nam sinh. Đồng thời, thầy giáo này tiếp tục dùng thước đánh 3 cái và dùng mũ bảo hiểm đánh 1 cái vào người nam sinh đứng bên cạnh.

Sự việc xảy ra trong khuôn viên nhà trường và có rất nhiều em học sinh chứng kiến. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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