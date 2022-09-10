Thực hư về clip rước chị Hằng theo phong cách bay lơ lửng khiến phụ huynh "dựng tóc gáy"

Thông thường, lễ hội Trung thu được tổ chức công phu với sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội và mâm ngũ quả hấp dẫn. Trong trí tưởng tượng của trẻ nhỏ, chị Hằng là người đẹp nhất, yêu trẻ nhất. Tuy nhiên, mới đây sự xuất hiện của chị Hằng tại một trường mầm non ở TP.HCM gây tranh cãi khi xem clip đến cả người lớn phải nổi gai ốc, dựng tóc gáy... vì quá sợ.

Hòa trong không khí tưng bừng chào đón Tết Trung thu ở từng nhà, từng phố, hiện nay các trường mầm non, tiểu học trên cả nước cũng đua nhau tổ chức lễ hội với mong muốn mang lại nhiều tiếng cười và niềm vui nhất cho học sinh.

Chia sẻ trên Báo Dân Việt, chị S.N, một phụ huynh có con học tại trường và cũng là chủ nhận của clip đang gây bão mạng xã hội cho hay: "Chiều 8/9 mình có chia sẻ clip kỷ niệm khoảnh khắc con trai được đón Tết Trung thu ở trường. Clip đăng vui thôi chứ mình không có ngụ ý sâu xa hay chê bai gì nhưng nhiều diễn đàn chia sẻ và cũng nhiều người nói nặng nề quá".

Theo đó, thay vì chị Hằng xuất hiện trong cánh gà sân khấu đi ra hay từ dưới hội trường đi lên thì chị Hằng lại trong tư thế bay. Điều đáng nói ở đây chị Hằng không phải người thật mà lại là hình nộm với mái tóc đen và chiếc váy trắng bay từ trên cao xuống. Xem clip không ai nghĩ đó là chị Hằng xinh đẹp trong tưởng tượng.

Theo chị S.N, thực tế hình nộm này chỉ là "demo" cho sự xuất hiện của chị Hằng Nga thật ở trên sân khấu. Khi hình nộm được thả xuống nhìn rất vui nhộn và buồn cười chứ không hề khiến học sinh phải khóc thét, nổi gai ốc hay dựng tóc gáy như mọi người bình luận. Mặc dù hình nộm đó hơi kỳ một chút nhưng ai cũng hào hứng và chương trình đã diễn ra rất tuyệt vời, hoành tráng.

Khoảnh khắc chị Hằng xuất hiện trong đoạn clip ghi lại - Ảnh: Dân Việt

Chiều 9-9, trả lời Tuổi Trẻ Online, đại diện lãnh đạo Trường mầm non 10 (quận 11, TP.HCM) - cho biết: "Tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên nhà trường rất buồn từ khi clip của một phụ huynh đưa lên với hình ảnh gây hiểu nhầm về lễ hội Trung thu mà trường tổ chức cho các bé mầm non sáng qua, 8-9".

Đại diện trường cho biết: "Lễ hội Trung thu của trường tổ chức trong khoảng 45 phút, bắt đầu từ lúc 8h tại sân trường với nhiều ánh sáng mặt trời ấm áp. Lúc này "chị Hằng bay" từ trên không xuống (chỉ được kéo trên không trong vòng 1 phút) và sà xuống sau sân khấu. Các bé rất hào hứng, phụ huynh cũng cười rất vui vẻ, hòa mình vui chơi cùng chị Hằng.

Sau khi "chị Hằng bay" xong thì chị Hằng do người thật đóng đi từ sau sân khấu ra vui chơi với các bé mầm non, bắt đầu bằng cùng các bé xem múa lân, chị Hằng kể chuyện với các bé, cùng các bé trang trí lồng đèn, phá cỗ và cùng múa hát".

Theo đại diện nhà trường, các bé chơi rất vui, không có sự sợ hãi nào. Nhận được sự reo hò vui vẻ của các bé và sự cổ vũ của hầu hết phụ huynh trong suốt buổi lễ, tập thể giáo viên, nhân viên nhà trường sáng qua cảm thấy hạnh phúc.

Hình ảnh các trẻ mầm non chào đón chị Hằng bay trong clip nhận nhiều chỉ trích trên mạng xã hội - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

"Tuy vậy, từ khi clip của một phụ huynh xuất hiện với sự chỉ trích kịch liệt dành cho nhà trường, nói nhà trường dọa ma các bé khiến chúng tôi buồn lắm, buồn đến phát khóc. Bởi mới một tuần lễ đi học, nhà trường muốn các bé có một buổi lễ vui chơi đúng nghĩa nên dồn tâm huyết cho buổi lễ để kể câu chuyện về Trung thu cho các bé ý nghĩa và thật vui vẻ.

Xem lại clip của phụ huynh này, tôi thấy góc quay của clip là từ phía sau, quay hơi chậm và zoom cận cảnh vào hình ảnh chị Hằng di chuyển nên khi xem clip nhiều người sẽ hiểu nhầm. Người lớn chúng ta nhìn vào một clip 22 giây sẽ không thể hình dung cả một buổi lễ vui vẻ đáng nhớ, có nội dung của các bé.

Vì thế, tôi mong cộng đồng mạng hãy nhìn toàn diện sự việc và có sự chia sẻ với nhà trường. Vì xuất phát của nhà trường là tổ chức một buổi lễ có câu chuyện và vui cho các bé, mang tinh thần giáo dục chứ không phải với mục đích nào khác" - đại diện Trường mầm non 10 nói.