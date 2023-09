Ở lối vào quầy tiếp tân tại tầng trệt, bụi than phủ đầy sàn, cổng chào đèn led trước khu vực để xe máy bị cháy rụi - Ảnh: VnExpress

Thông tin trên VnExpress, chiều 9/9, hiện trường quán karaoke An Phú vẫn đang được phong tỏa sau ba ngày xảy ra cháy, khiến 32 người chết. Ở lối vào quầy tiếp tân tại tầng trệt, bụi than phủ đầy sàn, cổng chào đèn led trước khu vực để xe máy bị cháy rụi. Tại tầng này có 7 phòng hát và khu vực nhà bếp.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, Vietnamnet cho biết hình ảnh ghi lại đám cháy xuất phát từ vị trí phía trên la phông hành lang tầng 2 ở các phòng 204, 206 của quán karaoke, không phải từ tầng 3 như thông tin cơ quan công an cung cấp ban đầu tại buổi họp báo vào sáng 8/9. Nguyên nhân đám cháy là do chập điện.

Sức nóng khiến mica trang trí tường bị vỡ vụn. Bộ sofa trước cầu thang bộ và thang máy dẫn lên các tầng trên bị phủ lớp bụi đen - Ảnh: VnExpress

Tại hiện trường, sức nóng khiến mica trang trí tường bị vỡ vụn. Bộ sofa trước cầu thang bộ và thang máy dẫn lên các tầng trên bị phủ lớp bụi đen. Tầng ba (lầu hai), nơi phát hiện toàn bộ 32 thi thể, bị cháy nghiêm trọng nhất. Bức tường ở cửa phòng hát bị cong vênh, nứt nẻ. Trần la phông tầng ba bị thiêu rụi làm trơ khung sắt và đường dây điện chằng chịt.

Phòng hát bị cháy rụi - Ảnh: VnExpress

Ngoài các phòng bị cháy rụi, nội thất phòng hát rộng khoảng 30 m2 ở tầng ba cháy nham nhở. Cục máy lạnh, tấm nhựa trang trí có gắn đèn led bị nung chảy. Khi cháy, tầng ba có 5 trong tổng số 10 phòng hoạt động.

"Các phòng hát không có chốt khóa cửa mà khi thấy lửa, khói mù mịt, nhiều người đã vào phòng vệ sinh chốt cửa lại để tránh khói dẫn đến bị ngạt. Vì vậy hầu hết thi thể được phát hiện ở các phòng vệ sinh tầng ba", Giám đốc Công an Bình Dương nói trên VnExpress.

Theo Báo Giao Thông, Chiều 8/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương làm 32 người tử vong.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại hiện trường - Ảnh: VnExpress

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng lãnh đạo UBND thành phố Thuận An đã báo cáo với phó Thủ tướng về vụ cháy gây hậu quả nặng nề.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tỉnh Bình Dương chỉ đạo công tác khắc phục vụ cháy, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Xử lý nghiêm với các vi phạm về lĩnh vực PCCC trên địa bàn.