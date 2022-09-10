Bình Dương lại có cháy: người dân bất chấp nguy hiểm lao vào cứu cháu bé

Sau vụ cháy quán karaoke, trên địa bàn tỉnh Bình Dương lại liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy khác khiến nhiều người hoang mang.

Ngày 9.9, trên mạng xã hội xuất hiện video đám cháy bùng phát ở nhà dân. Cho rằng có người còn ở bên trong, một người đã chạy vào ứng cứu.

Theo thông tin từ Báo Lao Động, vụ cháy xảy ra lúc 7h ngày 9.9 tại một nhà dân ở Đường D6, khu phố 1, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Qua xác minh có 1 nạn nhân bị bỏng trước ngực đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là cháu H.T.H - sinh năm 2009.

Người dân lao vào đám cháy để ứng cứu. Ảnh: Báo Lao Đông

Sáng 10/9, VnExpress đưa tin thêm một đám cháy khác phát ra tại cửa hàng vật liệu xây dựng nằm đường Bình Hoà 24, phường Bình Hoà, TP Thuận An. Sau vài phút lửa bùng lên dữ dội, chắn lối cửa chính ra vào.

Lúc này, vợ chồng chủ nhà cùng ba người thân (trong đó có một trẻ em) đang ngủ trên tầng một liền chạy ra ban công, được sự hỗ trợ của người dân đã leo qua nhà hàng xóm an toàn.

"Ngửi có mùi khét, tôi đi kiểm tra thì phát hiện cháy dưới tầng trệt. Do ngọn lửa chặn đường thoát nên cả nhà phải trèo qua ban công nhà bên cạnh", chủ cửa hàng cho biết trên VnExpress.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Do cửa cuốn chắn phía trước nhà nên việc tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Sau 3 giờ, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Rất may đám cháy không gây ra thương vong nhưng đã thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong cửa hàng.

Hiện trường đang được phong toả, điều tra.

Sự thật bất ngờ về chuyện 'bạch xà' xuất hiện trong đình làng ở Bắc Giang Con trăn màu trắng xuất hiện ở đình làng thôn Thủ Dương (huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-lai-co-chay-nguoi-dan-bat-chap-nguy-hiem-lao-vao-cuu-chau-be-501339.html