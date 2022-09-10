Trước cổng chùa, một bé gái khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi với vài dụng cụ thiết yếu cho trẻ cùng mảnh giấy “mong thầy nhận nuôi”.

Ngày 10.9, Thanh Niên đưa tin, Lãnh đạo UBND xã Minh Tân (H.Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi nơi cổng chùa.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ 45 trưa qua (9.9), người dân địa phương phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi trước cổng chùa Nam Dương Liễu (thôn Dương Liễu 3, xã Minh Tân) nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng và các bên liên quan đã có mặt ngay sau đó. Qua kiểm tra, cán bộ Trạm y tế xã Minh Tân xác định bé gái khoảng 20 ngày tuổi, sức khỏe ổn định.

Cháu bé cùng bức thư để lại - Ảnh: Thanh Niên

Theo Báo Giao Thông, bé gái được đặt trước cổng chùa cùng với một vài vật dụng dùng cho trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó là một tờ giấy có ghi nội dung "Vì điều kiện con khó khăn không nuôi được cháu. Con mong thầy nhận nuôi cháu khôn lớn, con xin cảm ơn thầy".

Được biết, tạm thời cháu bé được giao cho nhà chùa và một số người dân hỗ trợ chăm sóc.

Thông tin về cháu bé đã được Chính quyền xã Minh Tân thông báo trên đài phát thanh địa phương để tìm thân nhân vào sáng nay.

Nếu không có ai đến nhận, theo quy định của pháp luật, lãnh đạo UBND xã sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo để trao bé cho hộ dân có đủ điều kiện và có nguyện vọng nhận nuôi. Nếu không có hộ nào đủ điều kiện chăm sóc, sẽ gửi cháu vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

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