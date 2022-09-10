Choáng ngợp cảnh “biển người” chơi Trung thu ở quãng trường Đà Lạt

Đời sống 10/09/2022 23:00

Tết thiếu nhi, nhiều người vẫn đổ xô về quảng trường Lâm Viên xem múa lân, cảnh tượng này khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Với tiết trời mát lạnh cùng nhiều địa điểm “sống ảo” tuyệt đẹp, Đà Lạt chính là thành phố được nhiều người ưu ái ghé thăm vào những dịp lễ, Trung thu năm nay cũng không ngoại lệ.

Đáng chú ý của mùa trăng này chính là cảnh “biển người” được cư dân mạng chia sẻ gây choáng vì quá đông. Theo đó, hình ảnh này được chụp ở khu vực quảng trường Lâm Viên - trung tâm Đà Lạt vào tối 9/9 (trước đêm rằm 1 ngày).

Choáng ngợp cảnh “biển người” chơi Trung thu ở quãng trường Đà Lạt - Ảnh 1Choáng ngợp cảnh “biển người” chơi Trung thu ở quãng trường Đà Lạt - Ảnh 2

Sau khi chứng kiến cảnh tượng dòng người vây kín quảng trường, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. 

Có thể thấy các bậc thang ở khu vực quảng trường Lâm Viên hầu như không còn chỗ trống. Dường như thời tiết se lạnh, trong lành đã thôi thúc mọi người đổ ra đường để cảm nhận không khí mùa Trung thu.

Choáng ngợp cảnh “biển người” chơi Trung thu ở quãng trường Đà Lạt - Ảnh 3

Không chỉ thế, trung tâm Đà Lạt còn tổ chức biểu diễn múa lân, tạo không khí sôi động, rộn ràng trong đêm Trung thu nên đã thu hút số lượng “khủng” người đến chơi. Sự cuốn hút đó đã vô tình tạo nên "biển người" giữa lòng Đà Lạt.

Choáng ngợp cảnh “biển người” chơi Trung thu ở quãng trường Đà Lạt - Ảnh 4

Trong mọi khung hình có thể thấy, khắp nơi đều chỉ toàn thấy người và người. Có lẽ Trung thu là ngày lễ mỗi năm chỉ có một lần nên hàng ngàn người từ nhiều nơi đã tranh thủ đến đây nghỉ dưỡng, tận hưởng không khí sôi động tại đây.

Thời gian qua, Đà Lạt liên tục trong tình trạng quá tải. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong tháng 7/2022, tổng lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt 750.000 lượt người.

Trong đó, khách quốc tế đạt 13.200 lượt, khách nội địa đạt 736.500 lượt. Luỹ kế trong gần 7 tháng đầu năm 2022, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt trên 3,5 triệu lượt, tăng trên 60% so cùng kỳ năm 2021.

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