Đang chơi trò bắt vịt dưới ao dịp Trung thu, các thanh niên thôn Cốc Khê (xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) phát hiện thi thể một bé gái 8 tuổi bị đuối nước.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 10-9, ông Nguyễn Đức Kiên - chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão (huyện Kim Động) - xác nhận chiều cùng ngày, trong lúc chơi bắt vịt dưới ao làng dịp Trung thu, người dân địa phương đã phát hiện thi thể một bé gái.

Cụ thể, khoảng 16h, thôn Cốc Khê tổ chức một số hoạt động vui chơi cho thanh thiếu nhi dịp Trung thu, trong đó có trò chơi bắt vịt tại ao nước trên địa bàn. Trong lúc tham gia trò chơi bắt vịt, một số thanh niên đã phát hiện và vớt được một bé gái bị đuối nước. Ngay khi phát hiện, đưa lên bờ, các cán bộ thôn, xã và người dân đã tập trung cấp cứu cho bé gái.

Hiện trường vụ đuối nước chiều 10-9 - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

"Khi đưa lên bờ, mọi người sơ cứu, thấy nước trong miệng cháu có ra và mạch còn đập nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên khi đưa xuống bệnh viện cháu không qua khỏi", ông Kiên thông tin.

Chia sẻ với Thanh Niên, chính quyền xã Phạm Ngũ Lão cho biết, nhà bé gái 8 tuổi gần ao làng. Chiều qua, làng tổ chức trò chơi bắt vịt dưới ao, nhiều khả năng cháu bé đã ra bờ ao xem trò chơi và không may ngã xuống ao nước, dẫn đến đuối nước.

Thời điểm đó, do không thấy bé, người thân của bé đã tỏa đi tìm nhưng không phát hiện ra.

Được biết, ao làng Cốc Khê sâu gần 2 m nước, rộng cả nghìn mét vuông, xung quanh được kè và có dựng hàng rào cao 0,4 - 0,6 m bảo vệ.

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