Vụ cháy quán karaoke ở Đồng Nai: 17 khách thoát nạn thế nào?

Đời sống 12/09/2022 14:30

Phát hiện hoả hoạn bùng lên ở tầng 3, quản lý cùng nhân viên quán karaoke Yến Nhi nhanh chóng thông báo, hướng dẫn 17 khách đang hát tại 2 phòng thoát ra ngoài an toàn.

Trước đó, VnExpress đưa tin, khoảng 17h30, ngọn lửa bùng lên từ một phòng hát rồi lan sang một số khu vực bên trong quán.

Anh Lê Quốc Tiến (quản lý quán karaoke) cho biết trên Dân Trí, thời điểm đó, quán có 2 phòng hát ở tầng 3 với 17 khách.

Vụ cháy quán karaoke ở Đồng Nai: 17 khách thoát nạn thế nào? - Ảnh 1
Anh Lê Quốc Tiến, quản lý quán karaoke Yến Nhi - Ảnh: Dân Trí

"Tôi ngồi dưới quầy lễ tân quan sát camera thì phát hiện khói bốc ra hành lang từ một phòng không có người. Tôi đã thông báo toàn bộ nhân viên chạy đến các phòng hướng dẫn đưa khách ra ngoài", anh Tiến kể với tờ báo trên.

Cũng theo anh Tiến, khi xảy ra cháy, cả khách và nhân viên quán có hơn 20 người. Một nhóm đưa khách xuống dưới, những người còn lại dùng bình chữa cháy dập lửa tạm thời.

"Khói đen lúc đó đã bao phủ hoàn toàn. Xác định không còn khách nào bị mắc kẹt, anh em chúng tôi mới chạy xuống", quản lý quán hát kể.

VnExpress cho biết, lúc 17h42, Cảnh sát PCCC Đồng Nai đã điều động 6 xe cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Toàn bộ khu vực trên bị cắt điện, cảnh sát đeo mặt nạ và bình dưỡng khí tiến vào hiện trường dập lửa, tìm kiếm nạn nhân.

Vụ cháy quán karaoke ở Đồng Nai: 17 khách thoát nạn thế nào? - Ảnh 2
Hiện trường vụ cháy tại quán karaoke - Ảnh: VnExpress

Một đội leo lên mái kế bên quán để phun nước ngăn cháy lan. Một đội dùng búa và công cụ hỗ trợ đục hai bên tường căn nhà để thoát khói.

"Khoảng một giờ sau đám cháy được khống chế và dập tắt. Trong quá trình chữa cháy, lính cứu hộ tìm kiếm tất cả các phòng trong quán karaoke và xác định không có người mắc kẹt trong đám cháy", Thượng tá Nguyễn Công Lợi thông tin với Dân Trí.

Sau khi tiếp cận tất cả phòng ở các tầng trong quán, lực lượng chức năng xác định không có người thương vong. Tuy nhiên, nhiều vật dụng bên trong bị cháy, hư hỏng nặng.

Vụ cháy quán karaoke ở Đồng Nai: 17 khách thoát nạn thế nào? - Ảnh 3
Lực lượng chức năng đã bám sát hiện trường vụ cháy quán karaoke - Ảnh: Dân Việt

Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Mấy ngày qua cả nước liên tục xảy ra cháy, nhiều người thiệt mạng, trong đó hoả hoạn cách đây 4 ngày ở quán karaoke An Phú, TP Thuận An, Bình Dương, khiến 32 người tử vong.

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