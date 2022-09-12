Cố vượt qua đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa cán tử vong ở Hải Dương

Xã hội 12/09/2022 15:17

Mặc dù barie đã hạ xuống để chắn đường ngang dân sinh nhưng người này vẫn cố vượt tàu.

Sáng ngày 12/9, Dân Việt đưa tin, khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 12/9 trên địa bàn thôn Bắc, xã Cổ Dũng xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ. 

Vietnamnet cho biết, vụ va chạm xảy ra giữa tàu HP1 (lái tàu Nguyễn Ngọc Luân) đi hướng Hà Nội – Hải Phòng với xe máy BKS 34B1 - 982.51 do ông N.V.K (SN 1962, trú tại đội 4, thôn Thắng Yên, xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành) điều khiển.

Cố vượt qua đường sắt, người đàn ông bị tàu hỏa cán tử vong ở Hải Dương - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Vietnamnet

Ông K. đi từ hướng đường gom từ Chợ Giống ra QL5. Dù đã có đèn cảnh báo, barie hạ xuống nhưng ông vẫn cố vượt. Tàu đi đến, ông K. bị cuốn vào gầm tàu, tử vong tại chỗ, thi thể biến dạng.

Vụ tai nạn khiến giao thông ở đây bị ắch tắc nhiều giờ. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT Đường sắt Ba Hàng có mặt tại hiện trường đảm bảo ANTT và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kim Thành xác minh, giải quyết.

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