Theo thông tin từ Thanh Niên, chiều 12.9, tại buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí, đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đã mời 10 học sinh liên quan lên làm việc về vụ 2 học sinh Trường THCS- THPT Tây Sơn, P.3, TP.Đà Lạt bị đánh hội đồng phải nhập viện.

Thay vì hòa giải, em Y gọi cho anh trai của mình là L.A.T (16 tuổi, học sinh lớp 10C, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng) đến để đánh T. Trong khi đó, em A.T cũng gọi N.P.K (13 tuổi) và 1 số người nữa là học sinh lớp 7, Trường THCS-THPT Tây Sơn.

Báo Pháp Luật cho biết, vụ việc này bắt đầu từ trước đó, ngày 6.9, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa em V.H.H.Y (15 tuổi, lớp 8A) và em N.H.A.T (12 tuổi, học sinh lớp 7A, cùng học Trường THCS-THPT Tây Sơn).



Em L.N.Đ.Kh, lớp 7A7 Trường Tây Sơn, bị đánh đập dã man đến ngất xỉu - Ảnh: Thanh Niên

Tại cuộc họp, ông Vũ cho biết thêm, vi phạm của các em đến đâu chúng tôi sẽ làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật. Chúng tôi phối hợp nhà trường xem xét cái nào thuộc về đạo đức, trách nhiệm của con người hoặc vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục.

Ông Vũ khẳng định tại cuộc họp, hiện nay ở Đà Lạt chưa thấy xuất hiện băng nhóm nào trong học đường. Tuy nhiên thời gian qua trên mạng xuất hiện nhiều clip học sinh đánh nhau khiến các em bị kích động. Rất tiếc trong vụ này nhiều em đứng xem, không can ngăn bạn đánh nhau.



Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP. Đà Lạt, nói về vụ 2 học sinh bị đánh phải nhập viện - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, Báo Tiền Phong đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 4 phút 50 giây, ghi lại hình ảnh 2 học sinh L.N.Đ.K và N.Q.Kh (lớp 7A7, trường THCS-THPT Tây Sơn) bị các nhóm thanh thiếu niên đánh đập, đạp vào đầu… trong đó có những học sinh mặc đồng phục của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng, Trường THCS-THPT Tây Sơn.

Một Hiệu phó của trường THCS-THPT Tây Sơn cho biết 2 học sinh bị đánh đều phải vào bệnh viện điều trị, hiện chưa đến trường.



Kh. phải vào điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Tiền Phong

Tối 12.9, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Tạ Thị Loan, mẹ HS L.N.Đ.Kh bức xúc cho biết em Kh. bị 3 HS khác đưa đến nghĩa trang cũ cuối đường Nhà Chung (P.3) đánh đập, đạp vào đầu rất dã man trong nhiều giờ.

Cụ thể, lúc 12 giờ 30 ngày 7.9, khi Kh vừa đến lớp cất cặp, nhóm bạn 3 người của V.H.H.Y (lớp 8A), trong đó có 1 HS Trường CĐ Nghề Đà Lạt, đưa L.N.Đ.Kh đến khu vực nghĩa trang cũ vắng người và thay nhau đánh đập Kh. nhiều giờ. Khi Kh. ngất xỉu, nhóm này tạt nước cho Kh. tỉnh lại rồi tiếp tục đánh bất chấp Kh. van xin.

Đến khoảng 15 giờ nhóm này mới buông tha, Kh. tự bò lên gần chợ Nhà Chung, đúng lúc này gia đình và nhà trường đi tìm kiếm phát hiện Kh. bị đánh nên đưa lên Bệnh viện Lâm Đồng cấp cứu. Bà Loan trình báo vụ việc L.N.Đ.Kh bị đánh ngất xỉu đến Công an P.3, nhưng chậm được giải quyết. Đến ngày 10.9 khi bà Loan có đơn trình báo Công an TP.Đà Lạt thì vụ việc 2 học sinh bị đánh dã man mới được làm rõ.