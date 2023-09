Tích cực tìm kiếm cháu bé 5 tuổi không may sẩy chân rơi xuống sông Pô Kô

Trong lúc chơi đùa, cháu bé 5 tuổi bị sẩy chân rơi xuống sông Pô Kô. Hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 12.9, bà Y Tý, Phó chủ tịch UBND Kon Tum: Tiền hỗ trợ thiên tai sau 2 năm vẫn không đến tay người dân" xã Đăk Ang (H. Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé mất tích trên sông Pô Kô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 10.9, cháu Y Yến (5 tuổi, Trường mầm non Đắk Ang) cùng 3 cháu khác ra sông Pô Kô chơi. Sau đó cháu Y Yến không may bị rớt xuống sông Pô Kô. Tuy nhiên, do lo sợ nên 3 cháu bé không dám báo cho người lớn. Đến khoảng 17 giờ, không thấy Y. về nên người lớn gặng hỏi thì mới biết cháu bé bị rớt xuống sông.



Nước sông chảy mạnh, vẩn đục nên gây khó khăn cho công tác tìm kiếm - Ảnh: Thanh Niên

Ngay sau đó, gia đình đã báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, xã Đăk Ang đã chỉ đạo lực lượng liên quan và người dân tổ chức tìm kiếm.

Báo Giáo Dục và Thời Đại cho biết, do nước sông Pô Kô chảy mạnh, nước đục, trang thiết bị hạn chế nên gây ra nhiều khó khăn.

Ngoài ra, UBND xã đã ban hành thông báo gửi các xã, thị trấn trên địa bàn H.Ngọc Hồi nhằm thông tin cho nhân dân biết, nếu có phát hiện xin phối hợp, thông báo cho UBND xã Đăk Ang. Đồng thời, UBND xã vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

