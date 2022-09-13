Tích cực tìm kiếm cháu bé 5 tuổi không may sẩy chân rơi xuống sông Pô Kô

Đời sống 13/09/2022 09:10

Trong lúc chơi đùa, cháu bé 5 tuổi bị sẩy chân rơi xuống sông Pô Kô. Hiện tại lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm.

Theo thông tin từ Báo Thanh Niên, ngày 12.9, bà Y Tý, Phó chủ tịch UBND Kon Tum: Tiền hỗ trợ thiên tai sau 2 năm vẫn không đến tay người dân" xã Đăk Ang (H. Ngọc Hồi, Kon Tum) cho biết xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé mất tích trên sông Pô Kô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 10.9, cháu Y Yến (5 tuổi, Trường mầm non Đắk Ang) cùng 3 cháu khác ra sông Pô Kô chơi. Sau đó cháu Y Yến không may bị rớt xuống sông Pô Kô. Tuy nhiên, do lo sợ nên 3 cháu bé không dám báo cho người lớn. Đến khoảng 17 giờ, không thấy Y. về nên người lớn gặng hỏi thì mới biết cháu bé bị rớt xuống sông.

Tích cực tìm kiếm cháu bé 5 tuổi không may sẩy chân rơi xuống sông Pô Kô - Ảnh 1
Nước sông chảy mạnh, vẩn đục nên gây khó khăn cho công tác tìm kiếm - Ảnh: Thanh Niên

Ngay sau đó, gia đình đã báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, xã Đăk Ang đã chỉ đạo lực lượng liên quan và người dân tổ chức tìm kiếm.

Báo Giáo Dục và Thời Đại cho biết, do nước sông Pô Kô chảy mạnh, nước đục, trang thiết bị hạn chế nên gây ra nhiều khó khăn.

Ngoài ra, UBND xã đã ban hành thông báo gửi các xã, thị trấn trên địa bàn H.Ngọc Hồi nhằm thông tin cho nhân dân biết, nếu có phát hiện xin phối hợp, thông báo cho UBND xã Đăk Ang. Đồng thời, UBND xã vẫn đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Vay nợ 600 triệu để con được chữa bệnh trong “biệt thự” nhưng hóa ra chỉ là ngôi nhà cấp 4, đau lòng hơn khi con mãi mãi ra đi

Vay nợ 600 triệu để con được chữa bệnh trong “biệt thự” nhưng hóa ra chỉ là ngôi nhà cấp 4, đau lòng hơn khi con mãi mãi ra đi

Gia đình anh N. bỏ 600 triệu để con được ở biệt thự chữa tự kỷ, bàng hoàng hơn khi biết tin con trai đã mất bị thiêu bằng củi, còn căn "biệt thự" hóa ra chỉ là ngôi nhà cấp 4.

Xem thêm
Từ khóa:   trẻ rơi xuống sông đuối nước cháu bé mất tích

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 46 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 46 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 41 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn