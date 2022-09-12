Tin tưởng vì quen biết từ trước do có chơi cây cảnh, ngày 5/1, vợ chồng anh N. vào TP Đà Lạt để gặp ông Q. và một người phụ nữ tên T. tại khách sạn. Lúc này, ông Q. chẩn đoán bé trai bị chậm phát triển. Sau đó, người đàn ông này yêu cầu gia đình đưa bé về TP Bảo Lộc để khám kỹ hơn.

Câu chuyện của vợ chồng anh N. được Zingnews chia sẻ. Sau khi phát hiện con trai 3 tuổi có dấu hiệu chậm phát triển, vợ chồng anh N. đã quyết định liên lạc với ông L.M.Q. (trú tỉnh Lâm Đồng) để gửi vào cơ sở nuôi dạy và điều trị trẻ có dấu hiệu chậm phát triển, tự kỷ.

Điều đáng nói, khi gia đình ông N. đưa con trai về Bảo Lộc và nghỉ lại tại một khách sạn, ông Q. đặt ra quy tắc riêng, gia đình ông N. không được phép biết nơi ông Q. điều trị bệnh. Ông Q. sau đó đưa gia đình ông N. đi ăn cơm niêu, uống cà phê tại Bảo Lộc. Cũng tại đây, ông Q. tiếp xúc và khẳng định con trai ông N. bị chậm phát triển trí tuệ cần phải điều trị trước 3 tuổi mới sớm lành được. Thời gian điều trị là 2-3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng. Theo đề nghị của ông Q, muốn cháu M.Q được điều trị, gia đình phải đặt cọc trước số tiền 600 triệu đồng.

Ông N.H.N đau đớn kể lại những chuyện liên quan chữa bệnh và cái chết của người con - Ảnh: Tiền Phong

Thời điểm đó, ông Q. nói với gia đình với mức chi phí này, con trai anh N. sẽ được điều trị ở khu điều trị đầy đủ tiện nghi, các thiết bị hỗ trợ điều trị, không gian sân vườn, cây xanh, căn phòng của cháu được thiết kế rất khoa học...

Cùng với đó sẽ có một ê-kíp riêng chăm sóc bao gồm: Tài xế riêng, xe để chở cháu để đi lại những nơi cần thiết, một cô chuyên về nấu ăn dinh dưỡng, cô trợ lý chăm sóc ngủ lại và cháu được chăm sóc, bảo vệ an toàn 24/24 kể cả lúc ngủ…

"Vì quá thương con trai và nghĩ ông Q. sẽ chữa lành cho cháu, con sẽ được sống trong một môi trường tốt nên vợ chồng tôi chấp nhận vay mượn 600 triệu đồng để giao cho ông Q.", anh N. xót xa nói.

Ngày 3/3, gia đình đưa bé trai vào TP Bảo Lộc, giao cho ông Q. để chữa trị. Thời gian điều trị là 2-3 năm, chi phí điều trị 200 triệu đồng/tháng. Tại đây ông Q. ký vào giấy ủy quyền nuôi dạy trẻ.

5 ngày sau, ông Q. gọi điện thoại cho gia đình bé trai và yêu cầu người trong nhà test Covid-19 rồi gửi cho ông xem. Khi gửi kết quả cả nhà anh N. âm tính, ông Q. báo với họ là bé bị Covid-19 từ đêm 3/3 (tức là ngày ông Q. nhận bé).

"Ngày 9/3, ông Q. điện thoại thông báo với tôi là cháu đã hết sốt, hợp tác tốt với phác đồ điều trị và khẳng định cháu sẽ lành bệnh. 2 ngày sau, gia đình tối rất vui mừng khi nhận tin báo con trai đã được test âm tính và biết nghe lời ông Q.", anh N. nói.

Tin tưởng con trai đã lành bệnh và được cơ sở của ông Q. giáo dục tốt, cả nhà anh N. rất vui mừng. Tuy nhiên, tai họa lại ập đến gia đình nhỏ của người đàn ông này.

Anh N. nhớ như in buổi sáng 27/3, anh bất ngờ nhận được điện thoại ông Q. thông báo ra Huế và hẹn anh N. uống cà phê ở khu vực Dòng Chúa Cứu Thế.

"Lúc đó 10h sáng, ông Q. thông báo ngắn gọn với tôi là con trai tôi đã mất rồi", người cha nghẹn ngào kể lại. Khi truy hỏi xác cháu đâu thì ông Q. điện thoại cho bà T. (nhóm ông Q.) mang một hũ tro cốt đến và nói rằng đã tự ý thiêu cháu rồi bỏ vào hũ.



Hũ tro cốt đặt trên bàn thờ khi nhà ông N. làm đám tang cho cháu Q. - Ảnh: Người Lao Động

Theo thông tin trên Báo Tiền Phong, ông Q nói do lo sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến TP Huế bị phân hủy nên ông này đã tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu M.Q. rồi lấy tro cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự.

Ông Q. cũng xin chịu chi phí tang ma và xin trả lại cho gia đình số tiền 600 triệu đồng đã nhận trước đó. Trước cái chết bất ngờ của con, gia đình ông N. hết sức đau đớn, bàng hoàng và nghi ngờ việc đốt thi thể là để che giấu một sự thực khác, nên ông N. đã làm đơn tố giác đến Công an TP Huế, với mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Theo ông N, ông L.M.Q. còn “nổ” cơ sở điều trị cho cháu M.Q như biệt thự, có đầy đủ tiện nghi, các thiết bị hỗ trợ điều trị, không gian sân vườn cây xanh, căn phòng của cháu được thiết kế rất khoa học để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cháu.

Theo thông báo tiếp nhận tố giác tội phạm của Công an TP Huế, việc ông N. tố giác cháu Q. chết chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại căn nhà ở địa chỉ số 54/39 Phan Chu Trinh (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) nên Công an TP Huế đã chuyển đơn đến Công an tỉnh Lâm Đồng xử lý theo thẩm quyền.

Từ thông tin kể trên, ông N lại vượt hàng trăm cây số vào Lâm Đồng, tìm đến địa chỉ 54/39 Phan Chu Trinh để làm rõ về sự thật cái chết của con trai mình.

Theo ông N, khác với những gì ông L.M.Q. giới thiệu về cơ sở điều trị có bể bơi, sân vườn, đầy đủ tiện nghi... như biệt thự, thì nơi đây thực chất chỉ là một căn nhà trọ cấp 4 do ông Q. thuê để sinh sống vào đầu năm 2022.

Căn nhà cấp 4 này được ông L.M.Q "nổ" có đầy đủ tiện nghi, bể bơi, sân vườn như khu biệt thự - Ảnh: Tiền Phong

Căn nhà này có 2 phòng ngủ, 1 bếp nấu ăn và 1 nhà vệ sinh. Trong nhà không có các tiện nghi và các thiết bị liên quan đến việc chữa trị. Ông N. hỏi thăm một số người hàng xóm gần căn nhà trọ do ông L.M.Q. thuê thì được biết, ông này đến thuê nhà hơn 6 tháng và không hề biết trong nhà chữa bệnh cho trẻ tự kỷ.

Chiều 12.9, trao đổi với Báo Thanh Niên, ông N.H.N. cho biết, ông và người thân đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe cũng như bị chấn động về tâm lý. “Từ khi con mất, vợ tôi rơi vào tình trạng trầm cảm, buồn và hoảng loạn trầm trọng, chỉ tôi đứng ra nói thay con, không biết con tôi đang về đâu, khuất tất quá”, ông N. nói.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Lâm Đồng đã mang mẫu tóc của mẹ cháu bé bị thiêu đi TP.HCM để giám định. Khi có kết quả sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháu bé bị thiêu bằng than củi gây chấn động này.