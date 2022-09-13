Tiếp tục xuất hiện hội chị em ăn mặc “hở bạo” khi chơi team building bãi biển ở Hạ Long khiến nhiều người chỉ biết “chê”

Đời sống 13/09/2022 13:10

Một nhóm phụ nữ ăn mặc phản cảm, “hở bạo” đang nô đùa trên bãi cát thuộc khu vực bãi tắm Bãi Cháy gây nhiều tranh cãi.

Thanh Niên cho biết, ngày 13.9, UBND P.Bãi Cháy phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin và đơn vị quản lý bãi biển Bãi Cháy làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội hình ảnh về nhóm phụ nữ “hở bạo” khi chơi team building.

Theo đó, mới đây trên mạng xã hội lan truyền “chóng mặt” về những hình ảnh, đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người vui chơi team building trên bãi biển Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp tục xuất hiện hội chị em ăn mặc “hở bạo” khi chơi team building bãi biển ở Hạ Long khiến nhiều người chỉ biết “chê” - Ảnh 1
Nhóm phụ nữ chơi team building phản cảm ở biển Bãi Cháy - Ảnh: Thanh Niên

Điều đáng nói là trong đó có một nhóm phụ nữ ăn mặc “thiếu vải” đến mức lộ toàn bộ vòng 1 trước thiên nhiên đang nô đùa vui vẻ. Đặc biệt, hình ảnh phản cảm đó lại được phô diễn trước sự chứng kiến của nhiều người đàn ông, người già và cả trẻ nhỏ qua lại.

Trước cảnh tượng “không thể chấp nhận” này, nhiều cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ và bức xúc, vì sao các chị em lại có thể vô tư đến mức lố lăng, phản cảm đến như vậy.

Tiếp tục xuất hiện hội chị em ăn mặc “hở bạo” khi chơi team building bãi biển ở Hạ Long khiến nhiều người chỉ biết “chê” - Ảnh 2
Chính quyền TP.Hạ Long vào cuộc xác minh nhóm phụ nữ chơi team bluiding phản cảm - Ảnh: Thanh Niên

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện UBND TP.Hạ Long cho biết, bước đầu thông qua clip, hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội có một nhóm phụ nữ tổ chức team building tại biển Bãi Cháy và ăn mặc hở ngực. Tuy nhiên chưa rõ thời điểm nhóm này tổ chức, các cơ quan chức năng vẫn đang vào cuộc xác minh.

Khó hiểu hơn khi trước đó, một sự việc tương tự đã xảy ra được Dân Trí đưa tin và họ cũng gặp không ít những chỉ trích từ phía cộng đồng mạng. Đó là đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một nhóm du khách đang chơi trò chơi trên bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) vào khoảng 2 tháng trước.

Tiếp tục xuất hiện hội chị em ăn mặc “hở bạo” khi chơi team building bãi biển ở Hạ Long khiến nhiều người chỉ biết “chê” - Ảnh 3
Một số phụ nữ cởi hẳn áo ngực để chơi trò chơi tiếp nước - Ảnh: Dân Trí

Cụ thể, nhóm du khách này chia thành nhiều tốp nhỏ, chơi trò chơi múc nước từ biển lên bãi cát. Tuy nhiên, điều đáng nói, có một số người phụ nữ cởi hẳn áo ngực làm dụng cụ để thấm và múc nước tiếp sức cho đội của mình. Trong khi đó, thời điểm này tại bãi biển có rất đông người lớn, trẻ em…

Ngay lập tức làn sóng chỉ trích những người chơi team builing với những trò gợi dục nổ ra trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ở nơi công cộng cũng phải tuân thủ quy định, tham gia các hoạt động văn minh.

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Từ khóa:   ăn mặc phản cảm chơi teambuilding tắm biển

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