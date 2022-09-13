Hình ảnh trên khiến nhiều người bày tỏ bức xúc đi kèm nỗi lo khi để lại hàng chục nghìn lượt bình luận. Được biết, người đăng clip tự nhận mình chính là mẹ của cháu bé bị bạo hành trong clip.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện 2 clip về vụ việc một bé trai bị bạo hành. Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra tại lớp học mầm non tư thục thuộc Cụm 5, làng Bá Dương Nội (Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Nội).

Nội dung đoạn clip được ghi lại qua camera phòng học vào khoảng 10h12 ngày 3/8/2022. Lúc này, con chị đang cùng các bạn đang nằm ngủ thì bé bị một bạn nam cầm gối đánh liên tiếp vào đầu. Đáng nói, dù giáo viên khi đó giáo viên cũng có mặt và ngồi cách chỉ vài mét. Mẹ cháu bé cho rằng trong trường hợp này cô giáo đã chậm chạp trong việc ngăn cản hành vi không tốt của bạn.

Trong khi bé bị bạn đánh, giáo viên ngồi cách đó không xa - Ảnh: Giáo Dục Việt Nam

Tiếp đó vào khoảng 2h chiều, lúc các bé ngủ dậy để vào giờ học. Hầu hết các bé đã được đánh thức để ngồi dậy và cô giáo đi dọn dẹp các giường nằm.

Tuy nhiên, dù đã đến giờ thức dậy nhưng vẫn có 3 bé vẫn đang nằm ngủ say. Lúc này, một bé gái đã đến gọi bạn nam mặc áo màu xám nằm ở phía sau. Còn cô giáo thì vào lật chăn, túm tay bé gái nằm ở phía ngoài lôi dậy để dọn giường, chăn.

Lúc đó, con của phụ huynh trên vẫn nằm ngủ nên giáo viên đã tỏ ra khó chịu và thay vì nhẹ nhàng gọi bé thức giấc, cô lại có hành động tương tự mặc cháu bé gào khóc.



Hình ảnh hai bé dậy muộn bị giáo viên lôi xềnh xệch dậy để thu dọn giường - Ảnh: Giáo Dục Việt Nam

Sau khi chứng kiến sự việc, Zingnews cho biết, phụ huynh của bé đã phản ánh đến nhà trường nhưng đơn vị này chối lỗi cho rằng “camera bị giật” và không hề có một lời xin lỗi.

Không thể chấp nhận được cách ứng xử trên, chị đã đăng clip lên mạng xã hội phản ánh nhưng lại bị nhà trường đề nghị xóa clip. Sau đó, chị thực hiện theo đề nghị của nhà trường nhưng nhà trường không hề nhận trách nhiệm.

Ngay sau đó, chồng chị đã đến trường để đòi lại tiền học phí và chuyển trường cho con nhưng nhà trường vẫn không giải quyết. Cách đây ít ngày, chị quyết định đăng 2 clip (được cho là bằng chứng) lên mạng xã hội.

Sau khi đăng tải, đoạn clip cùng câu chuyện của vị phụ huynh này chia sẻ đã nhận được sự quan tâm với hàng chục nghìn lượt bình luận. Hầu hết mọi người đều tỏ ra bức xúc, phẫn nộ về hành động vô cảm của giáo viên.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hà (Chủ tịch UBND xã Hồng Hà) cho hay cơ quan chức năng xã đã liên hệ với chủ mầm non để xảy ra vụ việc trên và chủ cơ sở thừa nhận chưa giải quyết dứt khoát với gia đình phụ huynh về việc đòi học phí.

"Chủ cơ sở mầm non cho hay, lúc thì bố cháu đến làm việc với cơ sở, lúc lại là mẹ nên việc giải quyết trả lại học phí cho gia đình chưa xong", ông Hà thông tin.

Theo tờ tạp chí trên, Lãnh đạo xã cũng cho hay gia đình cháu bé cũng không phải là người ở địa phương. Trong sáng nay đơn vị đến nhà cháu nhưng không gặp phụ huynh. Chính vì thế, để có thông tin khách quan sự việc, đơn vị sẽ làm việc với cả gia đình cháu bé và sẽ thông tin cho báo chí sau.

Qua xác minh, Chủ tịch ủy ban Nhân dân xã Hồng Hà cho hay, cơ sở trên là mầm non tư thục Ban Mai được đặt tại ngôi nhà 3 tầng xây dựng xong cách đây vài tháng nhưng vẫn chưa đảm bảo điều kiện về phòng cháy chữa cháy, chưa có giấy phép hoạt động. Ở đây có 3 nhóm lớp gồm nhóm trên 18 tháng, nhóm lớp 3 tuổi và nhóm lớp 4 tuổi.