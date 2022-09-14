Bị bạn học nhét đồ chơi vào tai, cháu bé 4 tuổi suýt điếc

Cháu bé 4 tuổi ở Bình Phước về nhà khóc nhiều sau khi bị bạn học nhét đồ chơi vào tai. Gia đình hốt hoảng đưa đi khám trong tình trạng đau đón, tai chảy máu.

Trước đó, ngày 12/9, VTC News đưa tin, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước đã tiếp nhận bệnh nhi 4 tuổi trong tình trạng đau đớn, tai chảy rất nhiều máu.

Gia đình cho biết, trong lúc nô đùa bé bị bạn học nhét đồ chơi vào tai. Sau đó, bé khóc và đau nhiều nên gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Cụ thể, vào ngày 9.9, bé đang đi học, vui đùa với bạn, thì bị bạn vô tình nhét đồ chơi vào tai. Về nhà thấy bé khóc và đau nhiều nên ngày 10.9 gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 13.9, qua kiểm tra, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước phát hiện trong tai bé có một dị vật. Sau đó, các bác sĩ tiến hành nội soi và gắp ra khỏi tai bé.



Hình ảnh dị vật trong tai cháu bé qua nội soi - Ảnh: Thanh Niên

Hình ảnh dị vật được lấy ra dài khoảng 1-1,5cm được làm từ nhựa như chất liệu đồ chơi mà các bé hay dùng. Đây là hình dạng đồ chơi có tính chất gây rủi ro, dễ xảy ra những tai nạn nhỏ như rơi vào họng, đâm vào mắt hay như trường hợp trên là đâm vào tai, cũng có thể dẫn đến những nguy cơ khôn lường.

Theo bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước, vị trí dị vật trong tai chưa quá sâu, có thể thực hiện thủ thuật cơ bản và quá trình gắp dị vật thuận lợi.



Dị vật được gắp ra dài khoảng 1-1,5cm, chất liệu nhựa - Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, do những thao tác chưa chuẩn đã tác động bệnh nhi trước khi đưa cháu đến bệnh viện, nên làm tai cháu bị chảy máu nhiều. Sau khi thực hiện xong, sức khỏe bé hồi phục tốt, phần tai tổn thương nhẹ và có thể theo dõi tại nhà.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi phát hiện tai trẻ có dị vật bên trong, phụ huynh không nên tự ý xử trí mà cần đưa con em mình đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và hỗ trợ sớm nhất.

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