Bị bạn học nhét đồ chơi vào tai, cháu bé 4 tuổi suýt điếc

Đời sống 14/09/2022 06:00

Cháu bé 4 tuổi ở Bình Phước về nhà khóc nhiều sau khi bị bạn học nhét đồ chơi vào tai. Gia đình hốt hoảng đưa đi khám trong tình trạng đau đón, tai chảy máu.

Trước đó, ngày 12/9, VTC News đưa tin, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước đã tiếp nhận bệnh nhi 4 tuổi trong tình trạng đau đớn, tai chảy rất nhiều máu.

Gia đình cho biết, trong lúc nô đùa bé bị bạn học nhét đồ chơi vào tai. Sau đó, bé khóc và đau nhiều nên gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Cụ thể, vào ngày 9.9, bé đang đi học, vui đùa với bạn, thì bị bạn vô tình nhét đồ chơi vào tai. Về nhà thấy bé khóc và đau nhiều nên ngày 10.9 gia đình đã đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra.

Theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 13.9, qua kiểm tra, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước phát hiện trong tai bé có một dị vật. Sau đó, các bác sĩ tiến hành nội soi và gắp ra khỏi tai bé.

Bị bạn học nhét đồ chơi vào tai, cháu bé 4 tuổi suýt điếc - Ảnh 1
Hình ảnh dị vật trong tai cháu bé qua nội soi - Ảnh: Thanh Niên

Hình ảnh dị vật được lấy ra dài khoảng 1-1,5cm được làm từ nhựa như chất liệu đồ chơi mà các bé hay dùng. Đây là hình dạng đồ chơi có tính chất gây rủi ro, dễ xảy ra những tai nạn nhỏ như rơi vào họng, đâm vào mắt hay như trường hợp trên là đâm vào tai, cũng có thể dẫn đến những nguy cơ khôn lường.

Theo bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước, vị trí dị vật trong tai chưa quá sâu, có thể thực hiện thủ thuật cơ bản và quá trình gắp dị vật thuận lợi.

Bị bạn học nhét đồ chơi vào tai, cháu bé 4 tuổi suýt điếc - Ảnh 2
Dị vật được gắp ra dài khoảng 1-1,5cm, chất liệu nhựa - Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, do những thao tác chưa chuẩn đã tác động bệnh nhi trước khi đưa cháu đến bệnh viện, nên làm tai cháu bị chảy máu nhiều. Sau khi thực hiện xong, sức khỏe bé hồi phục tốt, phần tai tổn thương nhẹ và có thể theo dõi tại nhà.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, khi phát hiện tai trẻ có dị vật bên trong, phụ huynh không nên tự ý xử trí mà cần đưa con em mình đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và hỗ trợ sớm nhất.

Phụ huynh bức xúc tố cáo hành động của cô giáo mầm non khi giật mạnh tay lôi bé thức dậy, bạn đánh cũng không ngăn

Phụ huynh bức xúc tố cáo hành động của cô giáo mầm non khi giật mạnh tay lôi bé thức dậy, bạn đánh cũng không ngăn

Hình ảnh cháu bé bị lôi xềnh xệch khi dậy muộn cùng cảnh bé trai bị bạn đánh dù có giáo viên gần đó đều “dậy sóng” phẫn nộ của nhiều phụ huynh.

Xem thêm
Từ khóa:   nhét đồ chơi vào tai đồ chơi trẻ em trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 44 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 44 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 39 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn