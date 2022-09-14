Sau tiếng động mạnh, nhiều người hoảng hốt phát hiện một nam sinh viên rơi từ lầu cao, tử vong tại chỗ trong khu B, Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo thông tin từ Zingnews, sự việc đau lòng trên xảy ra khoảng 8h ngày 14.9, tại khu B (Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM), phường Đông Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương.

Được biết thời điểm đó, nhiều sinh viên sống tại tòa nhà D, khu B của ký túc xá, nghe thấy tiếng động mạnh. Sau đó mọi người liền ra kiểm tra và bất ngờ phát hiện một nam sinh viên khoảng 20 tuổi nghi rơi từ lầu cao, tử vong trên mặt đất.



Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Zingnews

Zingnews cũng cho biết, đại diện Ban Quản lý KTX Đại học Quốc gia TP.HCM đã xác nhận vụ việc nam sinh viên rơi lầu. Hiện công an phường Đông Hòa (TP Dĩ An) đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc cùng sự phối hợp của đơn vị trên.

Qua xác định, nam sinh viên trên quê ở Kon Tum, hiện đang theo học một trường trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trước đó, Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 15.3.2018 nhiều người cũng phát hiện một nữ sinh viên nằm bất tỉnh trên mái tôn nối giữa hai tòa nhà trong ký túc xá này. Nữ sinh trên nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ căn bệnh trầm cảm. Khi đó tại hiện trường, công an đã tìm thấy sổ khám bệnh và đơn thuốc của Bệnh viện Tâm thần TP.HCM - nơi nữ sinh đang điều trị rối loạn hỗn hợp lo âu trầm cảm.

Lòng tham vô đáy, thanh niên dùng hình ảnh người chết vài năm trước để kêu gọi từ thiện Một tài khoản Facebook đăng hình ảnh 3 người trong 1 gia đình không may bị chết đuối trong vụ lật thuyền trên sông Vu Gia ở tỉnh Quảng Nam vào năm 2020 để kêu gọi quyên góp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-nam-sinh-vien-roi-tu-lau-cao-o-ky-tuc-xa-tu-vong-tai-cho-502693.html