Nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng 3 trường học nghi nhảy lầu tự tử

Đời sống 15/09/2022 16:53

Trong giờ ra chơi, một học sinh bất ngờ phát hiện T. leo lên lan can lầu 3 thì chạy đến gọi T. xuống và chụp chân kéo lại nhưng không kịp.

Ngày 15-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đang điều tra làm rõ vụ một nữ sinh lớp 9 nghi vấn nhảy từ lầu 3 của Trường THCS Tịnh Hà xảy ra vào sáng cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 50 phút cùng ngày, N.P.T.T. (SN 2008) là học sinh lớp 9 của Trường THCS Tịnh Hà (xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo) đứng 1 mình tại lầu 3 có nhiều biểu hiện như chuẩn bị nhảy lầu tự tử.

Nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng 3 trường học nghi nhảy lầu tự tử - Ảnh 1
Trường THCS Tịnh Hà, nơi xảy ra vụ việc nữ sinh lớp 9 nghi nhảy lầu - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Sau đó em T. leo lên lan can của lầu 3 đứng. Cùng lúc này, một học sinh nam khác đang đứng cách chỗ em T. khoảng 10m phát hiện liền hô to gọi T. xuống và chạy đến chụp chân kéo lại nhưng không được. 

Báo Người Lao Động cho biết, T. rơi từ lầu 3 xuống sân trường và được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị gãy 1 tay, 1 chân trái và chấn thương cột sống.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

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