Cận cảnh hiện trường vụ cháy nghi hai vợ chồng châm xăng tự thiêu trong căn trọ tại Cam Ranh

Vụ việc khiến nhiều người hiếu kỳ tập trung để theo dõi - Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Vụ việc thương tâm xảy ra vào tối 14-9, người dân tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, TP Cam Ranh phát hiện khói bốc lên từ một căn nhà cho thuê khiến hai vợ chồng trẻ tử vong, Theo Tuổi Trẻ Online đưa tin trước đó.

Trên Thanh Niên, ông Đỗ Xuân Chiến, Chủ tịch UBND P.Cam Phú, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng cùng chết cháy trong một căn nhà trọ.



Một số vật dụng còn lại tại hiện trường - Ảnh: Dân Việt

Qua khám nghiệm xác định tử thi là anh T.V.T (32 tuổi) và vợ là N.T.T (22 tuổi). Cả hai vợ chồng đều trú tại tổ dân phố Phú Sơn, P.Cam Phú, thuê căn nhà này để ở cùng với hai con và làm nghề nuôi tôm. Khi xảy ra vụ cháy hai người con đều không có nhà.



Một số vật dụng bị cháy đen, vụ việc xảy ra tối 14/9, tại tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) - Ảnh: Dân Việt

Trên Dân Việt, Ông Nguyễn Tấn Hiền (sống tại địa phương) cho biết, ban đầu chỉ thấy cháy nhỏ, sau đó cháy lớn dần ông hô hoán cùng hàng xóm chạy đến để chửa cháy thì cửa bị khó trong nên mọi người đã báo cho cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra cái chết của hai vợ chồng tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm này là do dùng xăng tự thiêu.