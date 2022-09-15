Sự ra đi của đôi vợ chồng trẻ T.V.T (SN 1990) và vợ là N.T.T (SN 2000) cùng trú ở tổ dân phố Phú Sơn, phường Cam Phú, TP. Cam Ranh khiến nhiều người dân xung quanh bày tỏ sự thương tiếc và xót xa cho số mệnh của họ. Đau lòng hơn khi cha mẹ không còn để lại 2 con nhỏ bơ vơ biết nương tựa vào ai.
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Ông Nguyễn Tấn Hiền (SN 1969, người dân gần đó) kể lại với Dân Việt, gia cảnh của vợ chồng khó khăn nên phải ở nhà thuê, người chồng làm nghề nuôi tôm ở địa phương, còn vợ là nhân viên tại một quán cà phê.
"Tôi thấy gia đình này thuê căn nhà từ sau Tết nguyên đán, họ cần cù chịu khó làm ăn, không có mâu thuẫn gì với những người xung quanh", ông chia sẻ.
Hiện trường vụ cháy khiến cả hai vợ chồng tử vong - Ảnh: Dân Việt
Xót xa hơn khi cả hai vợ chồng đã có cho mình hai đứa con nhỏ. Ngày căn nhà cháy, rất may hai cháu không có ở nhà. Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, người thân đã dẫn hai đứa trẻ đến, ai cũng ngậm ngùi đến xé lòng.
Như Báo Lao Động đưa tin trước đó, tối 14/9, người dân địa phương phát hiện bên trong căn nhà nêu trên có lửa và khói bốc lên nghi ngút. Khi mọi người chạy đến cứu chữa thì cửa vào căn nhà đã khóa bên trong.
Ngôi nhà bị cháy khiến hai vợ chồng tử vong nằm trong hẻm nhỏ - Ảnh: Dân Việt
Khi vào trong nhà thì phát hiện mùi xăng, phòng ngủ đang cháy rất lớn. Lúc này người dân dùng nước và các vật dụng gần đó để dập tắt. Vừa tắt lửa, người dân tá hỏa nhìn thấy hai người chết trong phòng ngủ vết nhiều vết cháy đen trên thi thể, trong căn phòng còn có mùi xăng và liền báo cho cơ quan chức năng.
Theo Dân Việt, kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm hình sự trong vụ cháy này. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.