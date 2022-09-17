Thương tâm 3 bà cháu bị xe ba gác tông thương vong ở Quảng Bình

Xã hội 17/09/2022 13:34

Vụ va chạm mạnh với xe đầu kéo đi cùng chiều, chiếc xe ba gác lao lên vỉa hè và đâm vào ba bà cháu khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM chiều tối ngày 16/9, tại km 640+500m Quốc lộ 1A (đoạn qua xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) xảy ra một vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe ba gác khiến ba người thương vong.

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Chiếc xe gây ra vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM 

Cụ thể, xe ô tô đầu kéo 29H-071.29 kéo theo sơ mi rơ moóc 29R-50859 do Nguyễn Văn Tỵ (trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Khi đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam thì xảy ra va chạm với xe ba bánh cùng chiều do Dương Thế Thành (SN 1980, trú xã Đồng Trạch) điều khiển.

Cú va chạm khiến xe mô tô ba bánh lao lên vỉa hè bên phải đường và đâm vào ba bà cháu đang ngồi bên vỉa hè gồm: bà D.T.H (SN 1956) cháu P.N.H (SN 2021) và cháu D.L.L (SN 2019), tất cả đều cùng trú tại thôn 6 (xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch).

Thương tâm 3 bà cháu bị xe ba gác tông thương vong ở Quảng Bình - Ảnh 2
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo VTC News

Theo thông tin từ báo VTC News cho biết, sau cú va chạm xe mô tô ba bánh lao lên lề bên phải đường và đâm vào 3 bà cháu đang ngồi bên vỉa hè. Các nạn nhân là D.T.H (SN 1956), P.N.H (SN 2021) và D.L.L (SN 2019), cùng trú tại thôn 6, xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân lập tức đưa cả 3 bà vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để cấp cứu. Tài xế Dương Thế Thành bị thương được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Đến khoảng 20h cùng ngày, bà D.T.H và cháu P.N.H không qua khỏi, cháu L. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

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