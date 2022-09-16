Vụ va chạm giữa xe máy và xe chở rác trên địa bàn quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng khiến một nữ sinh lớp 12 tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào khoảng 9 giờ sáng 16/9, trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ TNGT giữa xe máy và xe chở rác khiến một nữ sinh tử vong tại chỗ.

Thời điểm trên, tài xế Trương Quang Thanh (49 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải chở rác BKS 29H - 429.51 chạy trên đường Âu Cơ. Khi đến trước số nhà 424 Âu Cơ thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 43K1-196.98 do em T.T.P.N (17 tuổi, trú phường Hoà Khánh Bắc) điều khiển.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động cho biết vụ va chạm khiến nữ sinh tử vong tại chỗ. Người nhà nạn nhân cho biết, hiện nữ sinh đang học lớp 12 tại một ngôi trường trên địa bàn huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.

Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý tai nạn.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

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