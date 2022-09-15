Mới đây trên địa bàn thuộc tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng cho biết đang tìm kiếm tung tích 1 nữ sinh lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời nhà cùng người chị em họ nhiều hơn 1 tuổi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 15/9, thông tin từ UBND xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng công an đang phối hợp với gia đình để tìm kiếm tung tích của 1 nữ sinh trên địa bàn bỏ nhà đi không rõ lý do.

Trước đó, ngày 13/9, công an xã Quỳnh Thọ nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị H. (SN 1987, trú thôn Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ) về việc con gái chị là cháu H.T.T.M. (SN 2010) bỏ nhà đi không rõ lý do. Em H.T.T.M. hiện là học sinh lớp 7 của một trường phổ thông cơ sở trên địa bàn.

Thông báo tìm tung tích cháu M. của Công an xã Quỳnh Thọ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chị H. cho biết, chiều 12/9, em M. đến trường nhưng không thấy trở về nhà. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích.

Theo gia đình, trước khi mất tích, nữ sinh này không có biểu hiện gì khác thường, không mang theo đồ dùng cá nhân. Gia đình sau đó đã trình báo sự việc lên công an để nhờ giúp đỡ.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, người nhà xác định cùng bỏ đi với M. còn có T.T.X. (SN 2009, trú xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Được biết, M. và X. là chị em họ.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với các gia đình để tìm kiếm tung tích các cháu.

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