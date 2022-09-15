Nghệ An: Nữ sinh học lớp 7 mất tích bí ẩn cùng chị em họ, gia đình tiết lộ không có biểu hiện khác lạ

Xã hội 15/09/2022 15:48

Mới đây trên địa bàn thuộc tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng cho biết đang tìm kiếm tung tích 1 nữ sinh lớp 7 mất tích bí ẩn sau khi rời nhà cùng người chị em họ nhiều hơn 1 tuổi.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 15/9, thông tin từ UBND xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng công an đang phối hợp với gia đình để tìm kiếm tung tích của 1 nữ sinh trên địa bàn bỏ nhà đi không rõ lý do.

Trước đó, ngày 13/9, công an xã Quỳnh Thọ nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị H. (SN 1987, trú thôn Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ) về việc con gái chị là cháu H.T.T.M. (SN 2010) bỏ nhà đi không rõ lý do. Em H.T.T.M. hiện là học sinh lớp 7 của một trường phổ thông cơ sở trên địa bàn.

Nghệ An: Nữ sinh học lớp 7 mất tích bí ẩn cùng chị em họ, gia đình tiết lộ không có biểu hiện khác lạ - Ảnh 1
Thông báo tìm tung tích cháu M. của Công an xã Quỳnh Thọ - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chị H. cho biết, chiều 12/9, em M. đến trường nhưng không thấy trở về nhà. Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích.

Theo gia đình, trước khi mất tích, nữ sinh này không có biểu hiện gì khác thường, không mang theo đồ dùng cá nhân. Gia đình sau đó đã trình báo sự việc lên công an để nhờ giúp đỡ.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, người nhà xác định cùng bỏ đi với M. còn có T.T.X. (SN 2009, trú xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Được biết, M. và X. là chị em họ.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp với các gia đình để tìm kiếm tung tích các cháu.

Vụ cháu bé 3 tuổi bị đốt xác: Lời khai gây nhiều mâu thuẫn của người giúp việc đi cùng ông Lê Minh Quang

Vụ cháu bé 3 tuổi bị đốt xác: Lời khai gây nhiều mâu thuẫn của người giúp việc đi cùng ông Lê Minh Quang

Mới đây nhất theo lực lượng chức năng cho biết, Bà Cao Thị Thu Bích (tên thường gọi là Tuyết, SN 1983, người đi cùng ông Quang) đã có những lời khai ban đầu với cơ quan điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ sinh mất tích mất tích bí ẩn Nghệ An

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?