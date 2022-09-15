Kết quả làm việc bước đầu xác định ông Lê Minh Quang là người bị tật bẩm sinh, liệt 2 chân, phải ngồi xe lăn. Tại TP Bảo Lộc, ông Quang thuê căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Bảo (số 54/39, đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến) với giá 3 triệu đồng/tháng làm nơi nuôi dạy, chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ.

Theo thông tin từ Zing News Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây cho biết ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an TP Huế, ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã lập hồ sơ giải quyết tin báo, đồng thời thông báo tới VKSND tỉnh Lâm Đồng biết để thực hiện việc kiểm sát theo quy định.

Vẫn theo lời khai của ông Quang, ông gói xác cháu Q. vào thùng carton, dán băng keo rồi bỏ lên ôtô con. Rạng sáng cùng ngày (25/3), ông Quang gõ cửa phòng bà Bích, nhờ bà này lái ôtô chở đi công việc. Tới một địa điểm vắng người thuộc huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, ông Quang đem thi thể cháu Q. ra thiêu trong xô sắt.

Giữa năm 2021, ông Quang thuê bà Cao Thị Thu Bích phụ giúp việc nhà với tiền công thỏa thuận là 5 triệu đồng/tháng. Làm việc với cơ quan điều tra, ông Quang cho biết đêm 24/3, thấy cháu Q. có biểu hiện ho, sốt, ông test Covid-19 thì phát hiện cháu Q. dương tính với Covid-19. Khoảng 2h ngày 25/3, ông Quang dậy kiểm tra thì thấy cháu bé đã tử vong. Người đàn ông này không thông báo về cái chết của cháu Q. cho gia đình cũng như chính quyền địa phương mà tự ý đem đi thiêu.

Làm việc với cơ quan công an, bà Cao Thị Thu Bích khai khi đón cháu Q. ở khách sạn về, khoảng 2-3 ngày sau, ông Quang thông báo cháu bé đã mắc Covid-19.

Bà Bích đã đi mua thuốc để Quang cho cháu Q. uống. Mấy ngày sau, ông Quang nói với bà Bích cháu bé đã bớt bệnh.

Rạng sáng ngày 25/3, khi được ông Quang nhờ lái xe chở đi công việc, bà Bích đã lái xe đi theo chỉ dẫn của ông Quang đến huyện Đam Rông. Tại đây, ông Quang yêu cầu bà Bích ra quán cà phê gần đó ngồi chờ để người đàn ông này ở lại gặp đối tác bàn chuyện làm ăn. Gần 14h cùng ngày, ông Quang gọi cho bà Bích quay vào lái xe chở ông này đến TP Huế. Dọc đường đi, hai người ngủ lại qua đêm ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Phần tro cốt ông Quang bàn giao cho gia đình ông Nghĩa - Ảnh: Zing News

Cũng theo bà Bích, tới TP Huế, khi ông Quang nhờ lái xe đi mua hũ sành, bà mới được ông Quang cho biết cháu Q. đã tử vong do Covid-19 và đã được ông tự thiêu lấy tro cốt đem về bàn giao cho cha mẹ nạn nhân. Vì sợ, bà Bích không tham gia giúp Quang bỏ tro cốt vào hũ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai ban đầu của ông Quang và bà Bích. Lời khai vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ bằng những chứng cứ, tài liệu cụ thể.

Trong khi đó, dư luận địa phương lại đặt ra nhiều nghi vấn. Nếu thực sự cháu Q. đã tử vong và hũ tro cốt chính là thi thể của nạn nhân thì ngoài ông Quang thì còn ai liên quan nữa không? Bởi ông Quang là người bị dị tật, liệt hai chân phải ngồi xe lăn, rất khó có thể tự mình thực hiện hành vi đưa thi thể cháu bé lên ôtô, một mình tự đốt xác cháu bé. Bà Bích là người giúp việc cho ông Quang, sống cùng nhà với ông này, biết rất rõ quá trình ông Quang tiếp nhận cháu Q. (mới 3 tuổi) để điều trị bệnh chậm phát triển ở trẻ nhỏ, khi được ông Quang yêu cầu lái xe chở đi công việc, không thấy có cháu Q. đi cùng tại sao không hỏi ông Quang... Còn rất nhiều tình tiết mâu thuẫn khác có liên quan tới vụ việc cần được làm sáng tỏ.

Trước đó theo thông tin từ báo Thanh Niên ngày 15/4, PC02 Công an Lâm Đồng tiếp nhận hồ sơ giải quyết ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đối với đơn trình báo của ông N.H.N. với nội dung như trên. Ông N. nghi ngờ ông Q. có hành vi xâm phạm con trai mình là cháu Q. dẫn đến cháu bị chết chưa rõ nguyên nhân.

Đến ngày 18/4, PC02 đã lập hồ sơ giải quyết tin báo, đồng thời thông báo cho Viện KSND tỉnh biết để thực hiện kiểm sát theo quy định.

Theo công an, ông Nghĩa trình bày có quen biết với ông Quân khoảng 3 - 4 năm trước. Ông Nghĩa biết ông Quang có nhận nuôi dạy, điều trị trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ, chữa bệnh cho các cháu chậm phát triển trí tuệ.

Căn nhà nơi ông Quang thuê để điều trị chữa bệnh cho các cháu chậm phát triển trí tuệ - Ảnh: Báo Thanh Niên

Ngày 6/1/2022, ông Nghĩa có đưa cháu N.L.M.Q. về TP.Bảo Lộc. Ông Quang kiểm tra và khẳng định cháu bị chậm phát triển trí tuệ cần được điều trị 2 - 3 năm, chi phí 200 triệu/tháng (phải đặt cọc trước 3 tháng). Sau khi thống nhất, gia đình ông Nghĩa về lại Huế. Ngày 14/1, gia đình ông Nghĩa chuyển cho ông Quang 600 triệu đồng để chữa trị cho cháu N.L.M.Q. trong vòng 3 tháng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra và làm rõ.