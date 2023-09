Theo thông tin từ Zing News Công an tỉnh Lâm Đồng mới đây cho biết ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc từ Công an TP Huế, ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lâm Đồng đã lập hồ sơ giải quyết tin báo, đồng thời thông báo tới VKSND tỉnh Lâm Đồng biết để thực hiện việc kiểm sát theo quy định.

Ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích - Ảnh: Zing News

Kết quả làm việc bước đầu xác định ông Lê Minh Quang là người bị tật bẩm sinh, liệt 2 chân, phải ngồi xe lăn. Tại TP Bảo Lộc, ông Quang thuê căn nhà cấp 4 của bà Nguyễn Thị Bảo (số 54/39, đường Phan Chu Trinh, phường Lộc Tiến) với giá 3 triệu đồng/tháng làm nơi nuôi dạy, chữa bệnh cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ.