Vụ nam thanh niên bị đâm gục, bạn gái bị ép lên xe ô tô: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm

Xã hội 16/09/2022 13:23

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm chết, bạn gái bị ép lên xe ô tô. Lực lượng chức năng cho biết đã bước đầu tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đang điều tra vụ người đàn ông bị đâm trên vỉa hè phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa.

Theo thông tin mới nhất, người đàn ông bị đâm dù đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vì vết thương quá nặng. Lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng bắt được nghi phạm gây án và hiện đang di lý nghi phạm từ tỉnh Thái Nguyên về Hà Nội.

Vụ nam thanh niên bị đâm gục, bạn gái bị ép lên xe ô tô: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm - Ảnh 1
Nam thanh niên được lực lượng chức năng sơ cứu tạm thời - Ảnh: Báo Sức Khỏe & Đời Sống 

Công an cho biết cô gái bị nghi phạm ép, kéo lên xe ôtô, bị thương tích, đã được sơ cứu ban đầu và được chuyển về bệnh viện tại Hà Nội để điều trị.

Danh tính nghi phạm được xác định là Lê Văn Thức (SN 1993; quê ở tỉnh Lạng Sơn). Nghi phạm và các nạn nhân có mâu thuẫn tình cảm.

Trước đó theo thông tin từ báo Sức Khỏe & Đời Sống tối 15/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng có nội dung một thanh niên đang điều khiển xe máy chở theo cô gái thì bất ngờ bị 1 đối tượng dùng hung khí đâm gục trên phố.

Vụ nam thanh niên bị đâm gục, bạn gái bị ép lên xe ô tô: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến sự việc thương tâm - Ảnh 2
Hình ảnh được cắt trên clip xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Cụ thể, theo hình ảnh từ camera giám sát ghi lại được, khi nam thanh niên đi xe máy chở theo bạn gái di chuyển trên phố Láng Hạ thì bị một xe taxi áp sát, ép phải dừng xe vào lề đường.

Ngay khi dừng xe, một người trên taxi xuống và dùng dao đâm một nhát vào ngực của người lái xe máy. Người nay sau đó người này bắt cô gái đi cùng nạn nhân phải lên taxi rồi bỏ đi. Vụ việc diễn ra trong khoảng chưa đến 30 giây.

Hậu quả vụ việc khiến nạn nhân bất tỉnh, nằm gục ở vỉa hè với một vết đâm ở ngực trái.

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