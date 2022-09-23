Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn hơn 2 tháng qua: Cảnh sát 3 lần dẫn chó nghiệp vụ tìm kiếm không thành, gia đình vẫn nuôi hi vọng từng ngày

Xã hội 23/09/2022 15:20

Hơn hai tháng qua, cảnh sát vẫn chưa có thêm thông tin mới về sự mất tích bí ẩn của cô gái 23 tuổi - Lương Hải Như (quê Chương Mỹ, Hà Nội).

Theo thông tin từ Zing, hơn hai tháng kể từ ngày Lương Hải Như (23 tuổi, quê Chương Mỹ, Hà Nội) mất tích, gia đình vẫn tìm kiếm con gái trong vô vọng. Cô gái được xác định mất tích từ ngày 14/7, sau khi rời khỏi nhà trọ trên phố Thái Thịnh (quận Đống Đa) lúc 20h.

Vào ngày 23/9, ông Tuyên (47 tuổi, cha của nạn nhân) cho biết cảnh sát khuyên gia đình tập trung tìm kiếm ở làng Thổ Ngõa, huyện Quốc Oai và xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ. Ông Tuyên lý giải bởi khi kiểm tra camera, cảnh sát nhận định đây là hai địa điểm phát hiện Hải Như đi vào nhưng không thấy nạn nhân đi ra.

"Công an vẫn đang trong quá trình điều tra, không tiết lộ nhiều thông tin. Nhưng thấy gia đình tìm kiếm vất vả quá, lực lượng chức năng cũng chỉ cho chúng tôi hướng tìm chính xác hơn", người cha 47 tuổi thở dài.

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn hơn 2 tháng qua: Cảnh sát 3 lần dẫn chó nghiệp vụ tìm kiếm không thành, gia đình vẫn nuôi hi vọng từng ngày - Ảnh 1
Lương Hải Như đã mất tích hơn 2 tháng nay - Ảnh: VTC News

Bên cạnh đó, ông Tuyên cho hay cảnh sát đã có ít nhất 3 lần dẫn chó nghiệp vụ tìm kiếm Hải Như, mỗi đợt cách nhau 7-10 ngày. Mỗi lần tìm kiếm đều trong phạm vi khu vực huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Chó nghiệp vụ được huy động để tăng cường tìm tại các địa điểm như sông, hồ, ao làng, trang trại chăn nuôi...

Gần đây nhất, vào ngày 15/9, lực lượng chức năng đã kiểm tra trên núi ở thôn Tiên Lữ (xã Tiên Phương). Tuy nhiên, quá trình tìm kiếm vẫn chưa ra thêm manh mối. Ngoài ra, với những nghi vấn được đặt ra về sự mất tích của Hải Như có liên quan đến người yêu cũ, ông Tuyên cho biết cảnh sát đã cử lực lượng kiểm tra trước cửa nhà T.N.T. (sinh năm 1997, người yêu cũ của Hải Như). Người này trước đó có mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm với Hải Như và từng chặn đường hành hung cô gái.

"Cảnh sát tìm kiếm tung tích con gái tôi, cũng như lấy mẫu đất ở nhiều địa phương xem có trùng khớp với vết đất trên xe máy của Hải Như hay không", ông Tuyên thông tin thêm.

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn hơn 2 tháng qua: Cảnh sát 3 lần dẫn chó nghiệp vụ tìm kiếm không thành, gia đình vẫn nuôi hi vọng từng ngày - Ảnh 2
Cảnh sát 3 lần dẫn chó nghiệp vụ tìm kiếm Hải Như - Ảnh: Zing

Cách đây hai tháng khi Hải Như mới mất tích, lúc nào cũng xuất hiện cảnh tượng đông đúc ở trên cầu Cù Sơn. Nhiều đoàn cứu hộ và thiện nguyện đến hỗ trợ gia đình, nhưng đều chung cảnh vô vọng. Do đó, số lượng đội tìm kiếm cũng dần thưa thớt. Hiện tại, chỉ còn một đội khoảng 15-20 người từ TP.HCM hỗ trợ dò tìm trên cạn bằng robot. Ngoài ra, còn có đội người dân Chương Mỹ cùng thay phiên nhau đi tìm. Mỗi ngày, gia đình chia ra 5-6 nhóm, mỗi nhóm khoảng 8-10 người cùng tìm kiếm các khu vực khác nhau.

Vụ cô gái 23 tuổi mất tích bí ẩn hơn 2 tháng qua: Cảnh sát 3 lần dẫn chó nghiệp vụ tìm kiếm không thành, gia đình vẫn nuôi hi vọng từng ngày - Ảnh 3
Cha của Hải Như ngồi thẫn thờ mỗi khi nhắc về con gái đang mất tích - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ VTC News, cho tới thời điểm bây giờ, người cha 47 tuổi không khỏi xót xa khi nhìn hình ảnh con. Vẫn chưa tìm được Hải Như, nhưng gia đình vẫn cố gắng làm lễ 49 ngày và lập bàn thờ cho con gái để nếu cô thật sự xấu số cũng sẽ được an ủi phần nào. Ông nghẹn ngào: "Tôi không thể khóc nữa rồi. Cứ nhìn ảnh con là lòng tôi đau xót, không biết con đang ở đâu. Gia đình cũng xác định phần nào tâm lý con gái đã lành ít dữ nhiều".

 

Ông Tuyên cho biết gia đình sẽ tiến hành thờ cúng con gái như bình thường. Gia đình Hải Như vẫn tiếp tục kiếm tìm cô gái, kể cả khi cuộc đi tìm phải kéo dài đến cuối năm nay.

Bên cạnh đó, người cha 47 tuổi cho biết cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vẫn luôn động viên tinh thần, hỗ trợ gia đình tìm kiếm Hải Như. Ông Tuyên cũng mong công an sớm tìm ra thông tin mới để gia đình ổn định lại cuộc sống.

Vụ Lương Hải Như mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì mới trong gần 2 tháng qua về con

Vụ Lương Hải Như mất tích bí ẩn ở Hà Nội: Gia đình vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì mới trong gần 2 tháng qua về con

Liên quan đến vụ Lương Hải Như mất tích ở Hà Nội, từ khi con mất tích gia đình đã số tiền không nhỏ để tìm kiếm con nhưng kết quả gần 2 tháng qua vẫn không có chút manh mối gì thêm.

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