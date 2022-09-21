Lật thuyền thúng giữa đêm ở biển Cửa Lò, 2 thanh niên mất tích: Công tác tìm kiếm rất khó khăn

Xã hội 21/09/2022 09:27

Hai thanh niên mất tích tại biển Cửa Lò (Nghệ An) hiện vẫn chưa phát hiện tung tích.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, vào khoảng 3h sáng ngày 21/9, 2 thanh niên được thông báo bị người đuối nước tại bãi biển Cửa Lò (TX Cửa Lò).

Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã huy động 1 xe chuyên dụng, xuồng cao su cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Lật thuyền thúng giữa đêm ở biển Cửa Lò, 2 thanh niên mất tích: Công tác tìm kiếm rất khó khăn - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm tung tích các nạn nhân. Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, công tác cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn do tình hình thời tiết mưa to

Qua nắm thông tin, rạng sáng ngày 21/9, có 3 thanh niên thường trú ở TP Vinh xuống biển Cửa Lò lấy thuyền thúng của ngư dân ở bãi biển ra chèo chơi, không may bị lật thuyền, 1 người bơi được vào bờ, 2 người mất tích.

Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

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