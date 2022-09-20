Liên tiếp vụ sập tường ở Bình Định: Bức tường dài 20 mét đổ sụp, gạch đá rơi vỡ nghiêm trọng

Thông tin từ báo VOV, tối 17/9, một bức tường bao quanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hải Đăng dài khoảng 20m, cao 2,5m bất ngờ đổ. Sự cố xảy ra trong đêm và ở khu vực ít người nên không có thương vong. Bức tường mới đổ sập này nằm đối diện với khu nhà xưởng thuộc nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam đang xây dựng, nơi xảy ra vụ sập tường làm 5 người chết, 6 người bị thương vào chiều 15/9.

Bức tường bao quanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hải Đăng bị sập. Ảnh: VOV

Trước đó, theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định thông tin trên Zing News về vụ việc bức tường sập tại nhà máy khiến 11 người thương vong, trong đó 5 người tử vong và 6 người bị thương nặng. Bức tường được xác định có chiều cao 15,2 m và dài 38 m. Đơn vị nhà thầu đã thuê lại một đơn vị ngoài Bình Định tự giám sát và tự thi công công trình.

Cơ quan chức năng và những người có liên quan đã khẩn trương cứu nạn người dân, khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức điều tra, giám định chuyên môn về xây dựng, chất lượng công trình; trưng cầu về trình tự thủ tục về thực hiện từ khâu dự toán thiết kế đến thi công.