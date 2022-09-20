Liên tiếp vụ sập tường ở Bình Định: Bức tường dài 20 mét đổ sụp, gạch đá rơi vỡ nghiêm trọng

Xã hội 20/09/2022 11:22

Thêm một bức tường dài khoảng 20m, cao 2,5m trong công trình đang thi công tại nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty TNHH Một thành viên Savvy Seafood Việt Nam tại khu Nhơn Bình, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định tiếp tục bị đổ sập nghiêm trọng.

Thông tin từ báo VOV, tối 17/9, một bức tường bao quanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hải Đăng dài khoảng 20m, cao 2,5m bất ngờ đổ. Sự cố xảy ra trong đêm và ở khu vực ít người nên không có thương vong. Bức tường mới đổ sập này nằm đối diện với khu nhà xưởng thuộc nhà máy chế biến thực phẩm của Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam đang xây dựng, nơi xảy ra vụ sập tường làm 5 người chết, 6 người bị thương vào chiều 15/9.

Liên tiếp vụ sập tường ở Bình Định: Bức tường dài 20 mét đổ sụp, gạch đá rơi vỡ nghiêm trọng - Ảnh 1
 

 

Liên tiếp vụ sập tường ở Bình Định: Bức tường dài 20 mét đổ sụp, gạch đá rơi vỡ nghiêm trọng - Ảnh 2
Bức tường bao quanh Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hải Đăng bị sập. Ảnh: VOV

Trước đó, theo Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định thông tin trên Zing News về vụ việc bức tường sập tại nhà máy khiến 11 người thương vong, trong đó 5 người tử vong và 6 người bị thương nặng. Bức tường được xác định có chiều cao 15,2 m và dài 38 m. Đơn vị nhà thầu đã thuê lại một đơn vị ngoài Bình Định tự giám sát và tự thi công công trình.

Cơ quan chức năng và những người có liên quan đã khẩn trương cứu nạn người dân, khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức điều tra, giám định chuyên môn về xây dựng, chất lượng công trình; trưng cầu về trình tự thủ tục về thực hiện từ khâu dự toán thiết kế đến thi công.

Liên tiếp vụ sập tường ở Bình Định: Bức tường dài 20 mét đổ sụp, gạch đá rơi vỡ nghiêm trọng - Ảnh 3
 

 

Liên tiếp vụ sập tường ở Bình Định: Bức tường dài 20 mét đổ sụp, gạch đá rơi vỡ nghiêm trọng - Ảnh 4
Vụ sập tường nhà xưởng đang được điều tra. Ảnh: Zing News

Vào chiều 19/9, UBND tỉnh Bình Định ra quyết định điều chỉnh thành viên Tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam.

Ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết: “Sau khi thành lập tổ điều tra, các thành viên sẽ lấy tất cả các mẫu để gửi cơ quan kiểm định làm cơ sở để đánh giá. Tuy nhiên, sau khi có dư luận cho rằng vấn đề này không khách quan, để đảm bảo khách quan, Ban cũng đã trao đổi lại xin ý kiến của Lãnh đạo UBND tỉnh cũng như các ngành đã thống nhất giao cho đồng chí Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm tổ trưởng”.

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