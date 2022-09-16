Nạn nhân nữ trong vụ sập tường ở Bình Định: Hai con mất cha, ‘tôi chỉ muốn về chịu tang lần cuối’

Xã hội 16/09/2022 16:24

Dù bị thương rất nặng, song, chị Nguyễn Thị Hoan vẫn khóc ngất, đòi về với chồng, cùng con chịu tang lần cuối.

Trong vụ tai nạn sập tường tại công trình nhà xưởng chế biến tại Nhà máy chế biến thực phẩm thuộc Công ty Savvy Seafood Việt Nam (ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa), 11 người đã thương vong, trong đó 5 người không qua khỏi và 6 người bị thương nặng.

Ở đó, những người bị thương cũng là người thân trong gia đình, họ là những cặp vợ chồng cùng nhau mưu sinh. Thế nhưng không may mắn, một trong 2 người đã tử vong khi bị tường bê tông đổ sập, vùi lấp người.

Nạn nhân nữ trong vụ sập tường ở Bình Định: Hai con mất cha, ‘tôi chỉ muốn về chịu tang lần cuối’ - Ảnh 1
Nữ nạn nhân nằm trên giường bệnh nghẹn ngào nhắc đến chồng. Ảnh: VTC News

Theo thông tin trên VTC News, tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Hoan (37 tuổi) bị gãy tay trái (chờ mổ) và vùng đầu bị chấn thương. Nằm trên giường bệnh, chị Hoan chỉ có thể cử động nhẹ vì vẫn còn quá đau, mắt chị sưng vù, bầm tím. Ấy vậy nhưng chị còn đang phải chịu nỗi đau tinh thần quá lớn. Theo đó, chồng chị là anh Phạm Đức Tài (39 tuổi, ở huyện Tuy Phước), làm việc cùng chị tại nhà xưởng đã tử vong khi làm việc và được đưa về an táng. Khi nhắc đến chồng, chị bật khóc.

Theo chị gái chị Hoan chia sẻ: Hoàn cảnh của hai vợ chồng khó khăn, cùng nhau mưu sinh, kiếm tiền nuôi 2 con ăn học thì không may gặp nạn. “Em gái tôi dù lúc tỉnh lúc mê, nhưng hay tin chồng mất thì nước mắt cứ trào ra. Nó nói dù có bị gì đi chăng nữa cũng phải về gặp mặt chồng lần cuối. Đau quá!".

Nạn nhân nữ trong vụ sập tường ở Bình Định: Hai con mất cha, ‘tôi chỉ muốn về chịu tang lần cuối’ - Ảnh 2
Một số bệnh nhân được thăm hỏi, động viên khác. Ảnh: VTC News

Khi tỉnh lại, chị Hoan cũng cố nói nhỏ: "Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà gặp mặt chồng mình lần cuối mà thôi. Vậy mới trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng với nhau."- chị Hoan chia sẻ trên VTC News.

Một nạn nhân khác mất vợ trong vụ việc trên là anh Nguyễn Thanh Quan (SN 1981, trú xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) cũng bị thương vào ngày xảy ra tai nạn. Trong căn nhà nhỏ vang lên tiếng khóc của người thân trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ trẻ, con gái lên 5 tuổi vẫn còn bỡ ngỡ vì không biết mẹ mình ra đi mãi mãi.

Nạn nhân nữ trong vụ sập tường ở Bình Định: Hai con mất cha, ‘tôi chỉ muốn về chịu tang lần cuối’ - Ảnh 3

 

Nạn nhân nữ trong vụ sập tường ở Bình Định: Hai con mất cha, ‘tôi chỉ muốn về chịu tang lần cuối’ - Ảnh 4
Hiện trường vụ đổ sập đang được xem xét. Ảnh: Tiền Phong

Chia sẻ trên báo Tiền Phong cho đến hiện tại, cơ quan chức năng và cán bộ đã động viên, chia sẻ nỗi mất mát quá lớn của các bệnh nhân và cho biết “phải dùng những loại thuốc tốt nhất để điều trị cho bà con bị nạn".

Tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương có gia đình người bị nạn tổ chức thăm hỏi, động viên, tiến hành xem xét hoàn cảnh các gia đình để có hỗ trợ.

Trước đó, Bí thư Thị ủy An Nhơn đã đến để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, hỗ trợ 3 triệu đồng đối với bệnh nhân bị thương và 5 triệu đồng với những nạn nhân bị tử vong.

UBND thị xã, lực lượng công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.

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Vụ tai nạn sập tường nhà xưởng ở Bình Định khiến 11 người thương vong, trong đó 5 người không qua khỏi và 6 người bị thương nặng đang nhanh chóng được điều tra, làm rõ.

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