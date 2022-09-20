Theo thông tin từ Báo giao thông, tối 19/9, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi và hướng dẫn gia đình liên hệ Sở Ngoại vụ TP.HCM để được hỗ trợ đưa nạn nhân từ Campuchia về.

“Từ lúc nghe thông tin là cháu đã mất, tôi đứng ngồi không yên. Gia đình khổ quá, thương mẹ và em nên cháu nó mới giấu gia đình đi sang Campuchia làm việc, ai ngờ kết quả lại đau đớn như vậy…”. bà N.T.B.N. (mẹ ruột của H.) xót xa bên di ảnh con.

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ với báo chí ông Lê Tuấn Hải, Chủ tịch UBND TP Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin từ người dân về trường hợp nam thanh niên 21 tuổi tử vong ở Campuchia.

Khi nhận được công điện trên, Sở Ngoại vụ TP.HCM cũng đã có văn bản gửi Phòng Ngoại vụ thuộc UBND tỉnh Cà Mau về việc xác minh thông tin công dân N.P.H. tử vong và thông báo đến gia đình nạn nhân biết để phối hợp giải quyết.

Người mẹ cho biết H. là đứa con ngoan, thương mẹ và em gái. Trước khi đi TP.HCM tìm việc rồi sang Campuchia vào tháng 4, H. làm thuê ở Cà Mau được bao nhiêu tiền H. đưa hết cho mẹ.

“Con tôi đi làm thuê từ sáng đến chiều, tối thì đi đàn thuê ở quán giải khát để kiếm thêm thu nhập. Chưa bao giờ H. đòi tôi mua cái gì cho riêng mình”, bà N. nghẹn ngào nói với Zing News.

Thời điểm trước đó, thông tin từ phía người thân của anh H. chia sẻ trên báo Thanh niên cho hay: Ông Thịnh gọi vào số điện được cho thì người này cho biết cháu ông nhảy lầu tử vong tại Campuchia ngày 13/9. Người bên phía đầu dây khi nghe máy nói “sẽ hỗ trợ cho gia đình 600 hay 800 triệu đồng gì đó. Nếu làm lớn chuyện sẽ không nhận được thi thể, không nhận được tiền hỗ trợ”, ông Nguyễn Đức Thịnh, cậu anh H., cho biết.

Hiện trường nơi được cho là nơi N.P.H nhảy lầu tử vong. Ảnh: Thanh niên

"Theo tin nhắn H. về cho bạn thì công việc hằng ngày là lên mạng, nhắn tin lừa người khác với chỉ tiêu 100 - 200 triệu đồng. Hôm nào không đạt chỉ tiêu thì không được phát phiếu ăn cơm, bị đánh; còn phát hiện sử dụng điện thoại thì bị chích điện. Ngày đầu tiên H. làm không đạt chỉ tiêu bị lôi lên lầu 5 đánh, nhốt trên đó", người chị họ anh H. kể.

Thời gian nam thanh niên ở Campuchia, khi liên lạc về gia đình, anh không nói mình ở Campuchia mà chỉ nói đang ở TP.HCM.

Hiện, vụ việc thanh niên quê Cà Mau tử vong ở Campuchia đang được cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê và thực hiện công tác điều tra.