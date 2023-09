Theo thông tin từ Infonet, vẫn chưa có đủ căn cứ để xác minh cô gái này phạm tội. Thượng tá Trần Long Khánh cho biết: “Đến lúc này, cơ quan Công an TP Phan Thiết mới nhận được một lá đơn của người dân tố cáo Tina Duong (tên thật là N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang) lừa đảo. Cơ quan công an tiếp nhận và đang thụ lý giải quyết”. Hiện chưa có căn cứ gì để xác minh thông tin một số bị hại “tố” Tina Duong lừa. “Cơ quan công an đã cho gia đình, người thân bảo lãnh N.T.V.A. về rồi”.

Hình ảnh cô gái bị tố cáo lừa 17 tỷ. Ảnh: Infonet

Trưởng Công an TP Phan Thiết giải thích thêm: "Vụ việc phải có thời gian, để cơ quan công an điều tra, xác minh, nếu có đủ căn cứ thì sẽ khởi tố. Nhưng đến thời điểm này, chưa có căn cứ gì để khởi tố chị N.T.V.A. hết”.