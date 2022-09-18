Vướng nghi vấn lừa đảo 17 tỷ đồng cùng nhiều đơn tố giác, N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang được trả về, chờ thụ lý và giải quyết.

Theo thông tin từ Infonet, vẫn chưa có đủ căn cứ để xác minh cô gái này phạm tội. Thượng tá Trần Long Khánh cho biết: “Đến lúc này, cơ quan Công an TP Phan Thiết mới nhận được một lá đơn của người dân tố cáo Tina Duong (tên thật là N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang) lừa đảo. Cơ quan công an tiếp nhận và đang thụ lý giải quyết”. Hiện chưa có căn cứ gì để xác minh thông tin một số bị hại “tố” Tina Duong lừa. “Cơ quan công an đã cho gia đình, người thân bảo lãnh N.T.V.A. về rồi”. Hình ảnh cô gái bị tố cáo lừa 17 tỷ. Ảnh: Infonet Trưởng Công an TP Phan Thiết giải thích thêm: "Vụ việc phải có thời gian, để cơ quan công an điều tra, xác minh, nếu có đủ căn cứ thì sẽ khởi tố. Nhưng đến thời điểm này, chưa có căn cứ gì để khởi tố chị N.T.V.A. hết”.

Thời điểm một ngày trước đó, một người phụ nữ tên N.L vốn từng đăng đàn tố cáo nhân vật trên lừa 17 tỷ đồng của gia đình mình. Chị này sau đó truy tìm, thấy V.A. đang có mặt tại căn nhà ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình nên đã trình báo công an.

Cô gái bị tổ 'siêu lừa đảo'. Ảnh: Lao động Cũng theo báo Công an, trước đó anh N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TPHCM) đã gửi đơn tố cáo V.A đến Công an tỉnh Bắc Giang. Theo đơn tố cáo, V.A làm quen với anh N trong một dịp tình cờ tại TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nhiều lần, V.A đến nhà anh N. chơi và vợ chồng anh cũng đến nơi ở của cô gái này tại hai căn hộ sang trọng nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. V.A. tự xưng là người của 'tổng cục 5' và là giám đốc của 1 công ty ở tỉnh Bình Thuận, đã 'dụ' anh N. đưa số tiền 1,5 tỷ đồng. Sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang hướng dẫn anh N. tố cáo đến Công an tỉnh Bình Thuận và hiện tại đơn được chuyển đến Công an TP.Thủ Đức, TPHCM để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Hotgirl này cũng bị tố cáo trở thành ‘siêu lừa đảo’ với hàng chục người và số tiền chiếm đoạt lên đến 100 tỷ đồng. Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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