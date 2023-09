Hotgirl vụ lừa đảo 17 tỷ bị công an mời lên làm việc, vẫn ung dung lột bưởi ăn trong lúc bị chất vấn

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 17/9, hotgirl ‘vụ lừa thế kỷ’ đã bị công an mời lên làm việc. Công an xã Bình Tân (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã bàn giao N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang cho Công an TP Phan Thiết để điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Công an xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận nhận tin báo về việc N.T.V.A. đang có mặt tại nhà một người tên H.. Cảnh sát sau đó có mặt đưa chị này về trụ sở làm việc.