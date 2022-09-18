Hotgirl vụ lừa đảo 17 tỷ bị công an mời lên làm việc, vẫn ung dung lột bưởi ăn trong lúc bị chất vấn

Theo đó, vào sáng cùng ngày, Công an xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận nhận tin báo về việc N.T.V.A. đang có mặt tại nhà một người tên H.. Cảnh sát sau đó có mặt đưa chị này về trụ sở làm việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 17/9, hotgirl ‘vụ lừa thế kỷ’ đã bị công an mời lên làm việc. Công an xã Bình Tân (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) đã bàn giao N.T.V.A., 27 tuổi, quê Bắc Giang cho Công an TP Phan Thiết để điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

"Cơ quan CSĐT Công an Phan Thiết là đơn vị tiếp nhận đơn tố giác tội phạm nên thẩm quyền điều tra thuộc về họ" - nguồn tin cho hay.

Thời điểm trên, một đoạn livestream được chia sẻ rầm rộ, nhận rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng liên quan đến chị N.L tố cáo cô gái tên N.T.V.A. (27 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang) lừa đảo, chị này đã phát livestream cho thấy mình đã tìm được V.A.

Cô gái thản nhiên bóc bưởi ăn khi bị bắt. Ảnh: Dân trí

Cụ thể, cô gái 27 tuổi bị chị N.L. và một số người khác được cho cùng là nạn nhân của V.A., phát hiện khi đang ở thôn Bình Nghĩa, xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận.

Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, cô đã rất bức xúc và tốn nhiều công sức để tìm được V.A đang lẩn trốn, đồng thời gấp rút thực hiện các thủ tục hành chính để tố cáo lên công an,...

Cô gái bị tố lừa đảo 17 tỷ và số tiền thậm chí còn lớn hơn. Ảnh: VOV

Chia sẻ trên Thời báo văn học nghệ thuật, tài khoản Facebook của Nhã Lê cho hay: "4 năm trước tôi đã tha thứ cho em để em làm lại cuộc đời nhưng không ngờ em lại hại nhiều người như thế. Hai chị em tôi đến đây để gặp cô bé này, lực lượng Công an đang trên đường tới đây. Em lên mạng xã hội em kêu oan, vô tội thì hãy chứng minh mình vô tội với Công an nhé. Cô bé này mỗi khi bị bắt đều tỏ thái độ ngây thơ như này ạ".

Vào thời điểm bị phát hiện, chị N.L có livestream và đưa ra những câu hỏi cho V.A. Mặc dù đang trong tình thế bị truy bắt, cô gái 27 tuổi vẫn điềm tĩnh trả lời, thậm chí rất ung dung, thản nhiên bóc bưởi ăn không chút lo lắng.

Vụ việc vẫn đang gây "sốt" dư luận, những thông tin về hot girl 9X này đang được bàn tán trên mạng xã hội.