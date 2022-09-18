Người đàn ông này rất bức xúc và cho rằng “Hai người nhắn tin với nhau thì 1 câu vợ 2 câu chồng, trong khi tôi mới là chồng hợp pháp ở đây!"

Nếu trước đó, vụ việc cô giáo ‘lòng xào dưa’ hay ‘lạc luộc’ đã khiến dân tình không khỏi ngán ngẩm thì drama lại tiếp tục nổ lên với một vụ việc là người chồng tố vợ ngoại tình , công khai thách thức. Theo chia sẻ trên báo Saostar, người vợ bị tố cáo có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đáng tuổi cha chú cùng cách xưng hô ngọt xớt ‘vợ chồng', 'mang khăn mùi xoa khi đến nhà nghỉ', trong những đoạn tin nhắn tình cảm.

Theo đó, người chồng đăng tải đoạn tin nhắn và dòng cảm xúc khó kiềm chế nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội:

Vợ tôi đang ngoại tình xưng hô vợ – chồng với một người khác là người đàn ông về hưu, đang về quê tìm mua đất vui chơi.

Không thể ngờ có ngày người đầu ấp tay gối, có với mình 2 đứa con lại phản bội mình với một người đáng tuổi cha chú mình. Với người quen thì nó bêu rếu tôi, nhưng với người lạ thì nó giới thiệu chồng lại là người đàn ông kia. Vì con cái tôi có thể nhịn, nhưng đây chuyện đã bại lộ, nó còn thách thức tôi, nên tôi đành đăng lên mạng để nhờ cộng đồng mạng phân xử giùm”, người chồng đăng tải.

Đoạn chat có chân dung nhân tình và những tin nhắn khó chấp nhận. Ảnh: Saostar

Người đàn ông cho hay, chị vợ bêu rếu chồng với người quen, giới thiệu nhân tình là chồng nếu bị bắt gặp. Nội dung đoạn tin nhắn cũng vô cùng mùi mẫn, cặp đôi liên tục bày tỏ cảm xúc nhớ nhung, hẹn nhau đi nhà nghỉ.

Những đoạn tin nhắn được chụp lại 'gây sốc'. Ảnh: Saostar

Trong khi người đăng đàn mới là chồng theo pháp luật thì chị vợ này xưng hô với nhân tình như vợ chồng, đồng thời lưu tên cả 'ông xã' trên danh bạ. Chị này cũng thể hiện sự lẳng lơ khi ung dung 'danh chính ngôn thuận' với tình nhân. Hầu hết trong đoạn chat là cách xưng hô vợ chồng gây bức xúc.

Sau nhiều đoạn hội thoại được tung lên mạng xã hội, nhiều người sốc nặng vì vụ việc ngoại tình này chẳng kém những vụ việc gây chấn động trước đó. Hiện bài đăng đã bị xóa khỏi mạng xã hội.

Vụ 'lòng xào dưa' của cô giáo mầm non bị tố cáo. Ảnh: Lao động

Còn nhớ quan điểm về hôn nhân và ngoại tình được đưa ra tranh cãi nảy lửa trên khắp các diễn đàn về gia đình và trên mạng xã hội sau vụ "lòng xào dưa" ở Thái Bình. Chia sẻ trên báo Lao động, nhiều ý kiến phản ứng, chỉ trích "tiểu tam" và chuyện ngoại tình. Theo chị Thu Hồng cho hay, "nếu hợp thức hóa chuyện ngoại tình theo cách này, xã hội sẽ loạn". "Nếu hôn nhân bế tắc, không còn tình cảm, vợ chồng hãy chọn ly hôn thay vì ngoại tình. Ngoại tình bí mật có thể không sao, nhưng khi chuyện vỡ lở sẽ làm khổ rất nhiều người, trong đó có gia đình 4 bên, con cái... " .

"Ngoại tình liên quan đến luân lý, đạo đức. Nếu ai chán chồng, chán vợ cũng lập tức bỏ ra ngoài tìm người khác, xã hội sẽ ra sao?"

Hiện những sự việc trên vẫn đang gây xôn xao trên các diễn đàn.