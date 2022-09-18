‘Người thứ ba’ trong vụ chồng chém lìa 2 cánh tay vợ sẽ bị xử phạt như thế nào nếu có ý đồ khiêu khích, tác động người chồng gây án?

Xã hội 18/09/2022 08:47

Vài ngày gần đây, vụ việc người chồng chém lìa 2 cánh tay vợ tại Đồng Nai vẫn chưa khỏi khiến dân tình bàng hoàng. Thực hư câu chuyện vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, việc người chồng không kiềm chế được cảm xúc và ra tay với vợ mình cũng đang dần có đáp án, nhiều nghi vấn cho rằng, anh B. có thể bị mức án phạt tù lên đến 15 năm.

Theo báo Tuổi Trẻ, trong tình tiết vụ án chồng chém lìa 2 cánh tay vợ được xác định do ghen tuông vợ có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, anh B. tra hỏi vợ và chị N.T.T. (27 tuổi) thừa nhận.

‘Người thứ ba’ trong vụ chồng chém lìa 2 cánh tay vợ sẽ bị xử phạt như thế nào nếu có ý đồ khiêu khích, tác động người chồng gây án? - Ảnh 1
Chị T. bị chém lìa cả hai cánh tay, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Ảnh: Tuổi Trẻ

Không kiềm chế được cảm xúc, người này đã ra tay với vợ mình một cách dã man. Theo một đoạn clip chia sẻ vụ việc, người chồng đã liên tục gặng hỏi vợ: “Tại sao mày lại làm thế với tao? Tao thương mày như thế sao mày làm như vậy?”, người chồng liên tục hét lên “Trời ơi!” rồi vung dao chém nhiều nhát vào tay của vợ. Người này sau đó đã băng bó lại vết thương, gọi người thân chở vợ đi cấp cứu rồi ra cơ quan công an đầu thú.

Ngoài ra, mâu thuẫn của vợ chồng anh B. cũng được cho là có người thứ ba chủ đích khiêu khích. Trước đó, hai người cùng nhau đi du lịch Vũng Tàu rất tình tứ, gã tình nhân thấy vậy đã lấy tài khoản của người vợ, nhắn tin cho anh B., thậm chí còn gửi hình ảnh thân mật của hai người cho anh. dẫn đến xảy ra vụ việc.

Người dân địa phương cũng cho biết, bi kịch của gia đình anh B. có nguyên nhân do một phần lỗi khiêu khích từ phía gã tình nhân của người vợ bởi vợ chồng B. lâu nay sống hòa thuận. Trong mắt mọi người, B. rất yêu và khá cưng chiều vợ. Anh B. nghi ngờ vợ ngoại tình đã lâu, nhưng chỉ đến khi gã tình nhân của vợ công khai có những hành động khiêu khích trắng trợn như bình luận vào ảnh chung của 2 vợ chồng trên mạng xã hội…

Một người giờ đã trở thành người khuyết tật, người còn lại cũng đối mặt với nguy cơ tù tội. Câu hỏi của một số độc giả quan tâm đến vụ việc đó chính là hành vi của ‘người thứ ba’ có liên quan đến vụ việc có vi phạm pháp luật không?

‘Người thứ ba’ trong vụ chồng chém lìa 2 cánh tay vợ sẽ bị xử phạt như thế nào nếu có ý đồ khiêu khích, tác động người chồng gây án? - Ảnh 2
Luật sư Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc Công ty luật TNHH Chính Tín
Ảnh: Công lý

Trao đổi với Báo Công lý, luật sư Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc Công ty luật TNHH Chính Tín, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, qua theo dõi sự việc có thể thấy rằng bi kịch của gia đình anh Bình có nguyên nhân lớn khi anh B. nhận nhiều sự khiêu khích từ phía gã tình nhân của người vợ.

Theo luật sư Toàn, hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là như thế nào, nên không có tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trong luật. Tuy nhiên, theo Nghị định 82/2020/NĐ-CP người có hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng hoặc vi phạm ly hôn, kết hôn và trong Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 có một chương riêng là Chương XVII quy định về các loại tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình.

Theo đó, tùy theo tính chất, mức độ mà “người thứ ba” có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, đối với mức xử phạt hành chính, căn cứ vào Nghị định 82/2020/NĐ-CP người có hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng hoặc vi phạm ly hôn, kết hôn sẽ tùy thuộc vào tính chất, mức độ mà có các mức phạt tiền khác nhau bao gồm: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi được quy định tại Khoản 1, Điều 59, Nghị định này; Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi được quy định tại Khoản 2 Điều 59 của Nghị định này.

Về chế tài hình sự, điều 182 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng quy định:

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;

b) Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Bên cạnh đó, việc “người thứ ba” gửi ảnh riêng tư của mình với người vợ cho anh Bình có dấu hiệu vi phạm vào Điều 155 về tội làm nhục người khác.

Luật sư Toàn cho rằng, hành vi của gã tình nhân có tính chất xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự của người vợ, hành vi được thực hiện qua hình thức truyền thông là mạng xã hội Facebook. Việc gửi ảnh nóng của người vợ cho anh B., dù những tấm ảnh trên có thật hay không, nhưng việc gã tình nhân gửi những tấm ảnh đó cho anh B. với ý khiêu khích, và chưa được sự đồng ý của người vợ, có đủ dấu hiệu vi phạm vào Khoản 1 Điều 155 về tội làm nhục người khác.

“Trong vụ việc trên, có thể thấy rằng với hành vi của người thứ ba xen vào làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của người khác không chỉ là hành vi xấu, vi phạm đạo đức lối sống mà còn là hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, để quy kết trách nhiệm, cũng như mức phạt thì cần phải căn cứ vào kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Qua tiến trình điều tra, truy tố và xét xử hình phạt sẽ được ấn định khi bản án có hiệu lực pháp luật”, luật sư Toàn nêu ý kiến.

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