11 người chưa chạy thoát khỏi Campuchia được yêu cầu giao trả, đề nghị rà soát

Trong vụ việc 60 người Việt tháo chạy khỏi Campuchia, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, có thêm 11 người được cảnh sát Campuchia yêu cầu công ty giao nộp thêm. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã chủ động, nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng của Campuchia để tìm hiểu vụ việc, tiến hành công tác xác minh nhân thân, làm thủ tục để tiếp nhận và đưa người về nước; đồng thời đề nghị phía Campuchia can thiệp, giải cứu những người còn lại.

Trong số đó, 4 người lúc chạy đã bị bắt lại, nâng tổng số người liên quan đến vụ việc lên 67 người.

Cảnh tháo chạy của hàng chục người được cho là lao động Việt Nam ra khỏi một casino ở Campuchia. Ảnh: VTV

Cũng theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, những người Việt Nam này tháo chạy thành công từ một cơ sở kinh doanh tại ấp Bavet Kandal, phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng về phía cửa khẩu Bavet, thông thương với cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh.

Nhiều người chạy thoát đang được tạm giữ ở cửa khẩu Campuchia ngày 17-9 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện, các công dân đang được cảnh sát Campuchia bảo vệ, lấy lời khai.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt cho công dân trong quá trình đợi làm thủ tục về nước; tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại rà soát khả năng còn công dân Việt Nam tại cơ sở trên, yêu cầu điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

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