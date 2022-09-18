Theo thông tin từ Zing News, ngày 18/9, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định , cho hay căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường và giám định mẫu bê tông sau vụ sập tường vùi lấp 11 người ở Công ty TNHH MTV Savvy Seafood để truy trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

"Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ trách nhiệm của tập thể, các cá nhân trong việc giám sát, thi công, nghiệm thu đối với bức tường xảy ra sự cố ở doanh nghiệp này", ông Nguyên nói.

Hình aảnh vụ sập tường. Ảnh: Zing News

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, nếu kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân bức tường công trình do sự cẩu thả, vô ý của công ty hoặc nhà thầu công trình thì ngoài việc bị xử lý hình sự, tổ chức, cá nhân liên quan còn phải bồi thường cho các nạn nhân.

Vụ tường nhà xưởng sập do xây dựng thiếu quy chuẩn

Cũng theo đại tá Huỳnh Bảo Nguyên chia sẻ trên báo Thanh niên, việc thi công bức tường tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa chưa đúng như trong thiết kế. Các dầm liên kết chưa thi công hết mà đã xây tường. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến sập tường khiến 5 người chết.

"Tại hiện trường cho thấy việc thi công chưa đúng như trong thiết kế. Theo thiết kế thì đổ dầm bê tông giằng các trụ hết rồi mới xây bờ tường. Tuy nhiên, hiện các dầm liên kết này chưa thi công hết mà đã xây tường.” - đại tá Nguyên cho hay.

Hiện trường vụ sập tường nhà xưởng. Ảnh: Dân việt

Khám nghiệm hiện trường và thu thập lời khai từ nhiều công nhân, cơ quan điều tra cũng nhận định bức tường có nơi cao nhất là 15 m, dài đến 38 m, nhưng được xây dựng độc lập, không có tính liên kết, xây khẩu độ quá dài và cao, không đảm bảo tính ổn định công trình dẫn đến sự cố sập tường khiến 5 người chết và 6 người bị thương.

Công ty TNHH MTV Savvy Seafood Việt Nam có địa chỉ tại lô E KCN Nhơn Hòa (xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, 100% vốn nước ngoài). Ngành, nghề kinh doanh là chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản.

Người đại diện theo pháp luật hiện nay là Tổng giám đốc Tsai Chia-Lin (quốc tịch Trung Quốc). Hiện doanh nghiệp có một người Trung Quốc tạm trú ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn.

Cơ quan điều tra lên tiếng vụ sập tường nhà xưởng ở Bình Định. Ảnh: Thanh niên

Người này được ông Tsai Chia-Lin cử sang Việt Nam để giám sát thi công nhà xưởng để phục vụ vận hành nhà máy thủy hải sản của Công ty MTV Savvy Seafood Vietnam (xây dựng từ tháng 1/2022 đến nay).

Tháng 1/2022, Công ty Cổ phần Xây dựng & Thương mại Vĩnh Bảo (quận 7, TPHCM) được Công ty MTV Savvy Seafood Vietnam thuê thi công nhà xưởng.

Hiện, vụ tai nạn đã chính thức được khởi tố. Ngoài ra, thanh tra Sở LĐ-TB-XH cũng tiến hành kiểm tra việc công ty xây dựng có ký hợp đồng lao động với các công nhân, thợ xây dựng hay không? Thanh tra Sở Xây dựng Bình Định cũng lấy mẫu để kiểm tra chất lượng vật liệu thi công công trình…

Xót xa vụ tai nạn

Chia sẻ với báo Người Lao Động, “hơn 20 năm làm thợ hồ, tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ tai nạn lao động nào khủng khiếp như vậy", ông Quan - nạn nhân trong vụ tai nạn bàng hoàng nhớ lại. Trong vụ tai nạn này, vợ ông không may mắn không qua khỏi. Trong căn nhà nhỏ, nghẹn ngào tiếng khóc ai oán của người thân trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ trẻ. Thức trắng đêm đưa tang vợ, anh Quan vẫn chưa thể nào tin được vợ mình mãi mãi ra đi, để lại anh cùng 2 đứa con thơ.

Người đàn ôn bị tai nạn về chịu tang vợ. Ảnh: VTC News

Chị Nguyễn Thị Hoan bị gãy tay trái (chờ mổ) và vùng đầu bị chấn thương, chỉ có thể cử động nhẹ vì vẫn còn quá đau, mắt chị sưng vù, bầm tím. Trong vụ tai nạn này, chị vô cùng xót xa vì bản thân bị thương nặng, riêng chồng chị ra đi mãi mãi. Gia đình nghèo, hai vợ chồng làm thuê để có tiền cho con ăn học. Giờ đây chị không biết làm gì hơn. Chia sẻ trên VTC News chị bày tỏ,"tôi chỉ muốn về nhà gặp mặt chồng mình lần cuối mà thôi. Vậy mới trọn vẹn tình nghĩa vợ chồng với nhau”.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng khẳng định thêm đây là vụ việc nghiêm trọng cần khẩn trương điều tra làm rõ, không thể chậm trễ.

“Điều tra quyết liệt, làm cho nghiêm túc, đúng bản chất vụ việc. Kiểm tra tất cả khâu, ai sai người đó chịu trách nhiệm trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng này. Trước mắt Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án để điều tra, sai khâu nào xử lý khâu đó, nếu đủ điều kiện xử lý hình sự thì xử lý hình sự"- ông Dũng quán triệt.

Ông Dũng cũng yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cần theo dõi thi công công trình có đúng thiết kế hay không. "Không phải cấp phép xong rồi thả đó, ai muốn làm gì thì làm là không được".