Nam thanh niên 21 tuổi nhảy lầu tử vong tại Campuchia: nghi vấn liên quan bóc lột, bạo hành

Xã hội 19/09/2022 08:56

Một nam thanh niên 21 tuổi được thông báo nhảy lầu tử vong ở Campuchia, công an đang vào cuộc điều tra.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ông Lê Tuấn Hải, Chủ tịch UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau), xác nhận anh N.P.H (SN 2001) là công dân của địa phương đã tử vong ở Campuchia.

Ông Nguyễn Đức Thịnh (cậu anh H.) cho biết: “Ngày 15/9, có một thanh niên đến gia đình thông báo H. nhảy lầu tử vong ở bên Campuchia. Người này cho biết có người quen làm ở Campuchia và người quen đó nhờ đến gia đình thông báo”.

Cũng theo ông Thịnh, người đến thông báo có cho số điện thoại của một người đang ở Campuchia. Ông Thịnh gọi vào số điện được cho thì người này cho biết cháu ông nhảy lầu tử vong ngày 13/9.

Nam thanh niên 21 tuổi nhảy lầu tử vong tại Campuchia: nghi vấn liên quan bóc lột, bạo hành - Ảnh 1
Hiện trường nơi được cho là nơi N.P.H nhảy lầu tử vong. Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin được cập nhật trên báo Thanh niên, người nhà được thông báo im lặng không báo công an thì được hỗ trợ 600-800 triệu và được trả thi thể về, còn không sẽ không được trả “cứ đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) sẽ có người đón qua bên đó mang thi thể về, xong sẽ hỗ trợ từ 600 - 800 triệu đồng. Còn nếu gia đình làm to chuyện sẽ không nhận được thi thể, không nhận được tiền hỗ trợ. Tôi rất hoang mang nên đến trình báo cơ quan chức năng”, ông Thịnh kể.

Người nhà của H. cũng cung cấp thêm, H. đi sang Campuchia ngày 15.4 và việc H. sang Campuchia gia đình không ai biết. Trước đó, người chị họ giới thiệu cho H. làm bảo vệ TP.HCM. Thời gian H. ở Campuchia, liên lạc về gia đình, H. không nói mình ở Campuchia mà chỉ nói đang ở TP.HCM.

Nam thanh niên 21 tuổi nhảy lầu tử vong tại Campuchia: nghi vấn liên quan bóc lột, bạo hành - Ảnh 2
Trước đó, rất nhiều người tháo chạy trở về từ Campuchia nghi vấn bóc lột sức lao động, bạo hành. Ảnh: Tổ quốc

"Theo tin nhắn H. về cho bạn thì công việc hằng ngày là lên mạng, nhắn tin lừa người khác với chỉ tiêu 100 - 200 triệu đồng. Hôm nào không đạt chỉ tiêu thì không được phát phiếu ăn cơm, bị đánh; còn phát hiện sử dụng điện thoại thì bị chích điện. Ngày đầu tiên H. làm không đạt chỉ tiêu bị lôi lên lầu 5 đánh, nhốt trên đó", người chị họ anh H. kể.

Sau sự vụ xảy ra, người bạn H. cho biết cách đây mấy tháng anh điện về cho bạn nhờ hỗ trợ chuộc về nước. Nhưng do không mượn tiền, người bạn nói về báo cho gia đình để giải quyết nhưng H. không cho vì sợ gia đình lo lắng.

"Tính lại thời gian H. gửi tiền về cho mẹ thì tháng đầu cháu nó sang Campuchia có gửi về cho mẹ 8 triệu đồng. Tháng sau nhắn cho mẹ không có tiền, mẹ cố xoay sở. Sau đó, H. mượn mấy chị họ, khi thì 500.000 đồng, khi thì 1 triệu đồng. Có lẽ khi đó H., không làm được việc như họ sai khiến", ông Thịnh nói.

Theo người thân của H., nguyện vọng thiết tha nhất của gia đình hiện tại là mong cơ quan chức năng Việt Nam hỗ trợ, sớm đưa thi thể H. về quê.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang phối hợp làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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