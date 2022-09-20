Lời kể của nạn nhân trong vụ 60 người tháo chạy khỏi casino: Nghĩ lương 1.000 USD, ai ngờ như ‘địa ngục trần gian’

Xã hội 20/09/2022 15:14

Trong cơn mưa tầm tã, những người may mắn chạy thoát khỏi casino, nơi làm việc được ví như ‘địa ngục trần gian’ ngậm ngùi kể lại câu chuyện cùng nhau bỏ trốn.

Tất cả những người làm việc ở đây đều đưa ra quyết định cuối cùng, tìm cách thoát khỏi nơi làm việc khổ sai, bị đánh đập, hành hung, bỏ đói và tiền phạt còn cao hơn tiền lương nếu không đạt chỉ tiêu.

Sau 4 ngày trở về, anh Trần Ngọc Bình (30 tuổi, quê Thanh Hóa), chia sẻ với Zing News, đến hiện tại, anh vẫn không tin mình và những người đồng hương đã chạy thoát, anh còn tưởng chẳng có ngày về ở nơi làm việc quá sức khắc nghiệt như vậy.

Lời kể của nạn nhân trong vụ 60 người tháo chạy khỏi casino: Nghĩ lương 1.000 USD, ai ngờ như ‘địa ngục trần gian’ - Ảnh 1
Một người vấp ngã trong lúc tháo chạy khỏi casino. Ảnh: Zing News

 

Lời kể của nạn nhân trong vụ 60 người tháo chạy khỏi casino: Nghĩ lương 1.000 USD, ai ngờ như ‘địa ngục trần gian’ - Ảnh 2
Camera cắt lại cảnh tháo chạy. Ảnh: Người Lao Động

3 tháng trước, anh được một người quen giới thiệu sang Campuchia làm việc trên máy tính, mỗi ngày 8 giờ, lương 800-1.000 USD/tháng. Người này cũng hứa hẹn về một công việc có chế độ thưởng cao, làm hết hợp đồng sẽ được về thăm nhà, mọi chi phí công ty lo hết.

Vì có vợ con nhưng không có nghề nghiệp ổn định, anh Bình đã nghe theo lời giới thiệu đầy ngon ngọt này.

Sau khi được môi giới lo toàn bộ giấy tờ, anh được dẫn sang Campuchia theo đường tiểu ngạch và nhốt vào một khu tự trị có bảo vệ cầm súng canh gác nghiêm ngặt. Công việc không giống như thông báo trước đó.

Lời kể của nạn nhân trong vụ 60 người tháo chạy khỏi casino: Nghĩ lương 1.000 USD, ai ngờ như ‘địa ngục trần gian’ - Ảnh 3
Nhóm người Việt bị lực lượng chức năng Campuchia giữ lại tại khu vực biên giới. Ảnh: Zing News

Anh phải làm việc liên tục 12 giờ mỗi ngày, có hôm tăng ca đến gần 20 giờ. Mức lương chỉ từ 600 đến 700 USD. Công việc chính người đàn ông này được giao là làm việc trên trên các website game. “Người nào làm không đạt chỉ tiêu trong thời gian dài sẽ bị nhốt lại và đòi tiền chuộc ít nhất 2.500 USD trở lên, nếu không, họ sẽ bị bán sang công ty khác”, anh Bình cho biết.

Do môi trường làm việc mất tự do nên anh và nhiều người trong công ty nảy sinh ý định bỏ trốn. "Song công ty được bảo vệ 2 lớp, có bảo vệ cầm súng canh gác 'đến con chuột còn không chui qua được', nên việc bỏ trốn chỉ là ý định chứ chưa thực hiện được", theo lời anh Bình.

Ngày 19.9, liên quan vụ hàng chục công dân Việt Nam tháo chạy khỏi một cơ sở kinh doanh casino ở Campuchia theo thông tin từ báo Thanh Niên, một lãnh đạo Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) cho biết lực lượng chức năng Campuchia đã tiếp nhận thêm 4 người Việt Nam, nâng tổng số người Việt thoát khỏi casino trong vụ việc lên 71 người.

Lời kể của nạn nhân trong vụ 60 người tháo chạy khỏi casino: Nghĩ lương 1.000 USD, ai ngờ như ‘địa ngục trần gian’ - Ảnh 4
Lực lượng BĐBP, Công an Tây Ninh hỗ trợ tiếp nhận, xác minh những người lao động. Ảnh: Thanh niên

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã liên hệ các cơ quan chức năng của Campuchia tìm hiểu vụ việc, làm thủ tục tiếp nhận và đưa người về nước; đồng thời đề nghị phía Campuchia can thiệp, giải cứu những người còn lại. Ngày 17.9, cảnh sát Campuchia đã yêu cầu cơ sở kinh doanh casino giao thêm 11 công dân Việt Nam, ngày 19.9 tiếp nhận thêm 4 người nữa, nâng tổng số người liên quan vụ việc là 71 người.

Qua xác minh, lực lượng chức năng ghi nhận, hầu hết số lao động tự do này trước đó tin vào bẫy “việc nhẹ lương cao” từ các trang mạng xã hội. Trong đó, chỉ với yêu cầu biết bấm máy tính sẽ nhận mức lương 18 - 20 triệu đồng. Sau đó, những người này xuất cảnh trái phép sang Campuchia và vào làm việc trong các casino online, công ty cờ bạc trá hình, số ít còn lại là lao động tự do tại công ty, nhà hàng, doanh nghiệp.

Những người này đã được hỗ trợ, đảm bảo các nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ số lao động này. Đồng thời, các đơn vị nhanh chóng điều tra, xác minh xử lý để người dân được trở về nhà trong thời gian sớm nhất.

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