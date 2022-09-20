Liên quan tới vụ nam sinh học sinh lớp 9 tử vong bất thường tại hồ nước trạm bơm, mới đây lực lượng điều tra đã bước đầu xác định được nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong sáng 20/9, lãnh đạo công an TP. Hội An (Quảng Nam) thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ thi thể học sinh nổi trên hồ nước trạm bơm Hà Châu.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Zing News

“Cơ quan điều tra phối hợp viện kiểm sát khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết trên thân thể. Gia đình từ chối khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã bàn giao nạn nhân cho gia đình mai táng. Xác minh ban đầu xác định nguyên nhân do nạn nhân đi câu cá và bị trượt chân đuối nước”, lãnh đạo công an TP. Hội An thông tin.

Trước đó theo thông tin từ Zing News cho hay ông Tú - Bí thư Đảng ủy phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam cho biết khoảng 17h 19/9, người dân địa phương đã phát hiện thi thể nam sinh tên Đ. nổi trên mặt nước nên báo cáo chính quyền địa phương.

Đông đảo người dân có mặt để theo dõi lực lượng chức năng làm việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Nhận tin báo, công an địa phương có mặt lấy lời khai nhân chứng và đưa thi thể người bị nạn lên bờ khám nghiệm. Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên Đ., học sinh lớp 9 tại một trường cấp 2 trên địa bàn.

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