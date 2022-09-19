Thương tâm người phụ nữ bị xe khách tông tử vong tại chỗ, kéo lê gần 50m

Xã hội 19/09/2022 10:56

Hứng chịu cú tông mạnh của xe khách từ phía sau khiến người phụ nữ chạy xe máy trở tay không kịp dẫn đến tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ Zing News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h10 ngày 19/9 trên đường Võ Chí Công (đoạn gần cầu Cửa Đại, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Thương tâm người phụ nữ bị xe khách tông tử vong tại chỗ, kéo lê gần 50m - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing News  

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người phụ nữ (chưa rõ danh tính, trú xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), chạy xe máy trên đường Võ Chí Công (hướng Tam Kỳ - Hội An) thì bất ngờ bị xe khách mang BKS 76B-009.59 tông mạnh từ phía sau.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, sau va chạm, xe khách kéo lê xe máy gần 50m mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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