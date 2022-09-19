Bất ngờ về danh tính của nữ nạn nhân trong vụ chở thi thể đến công an phường ở TP.HCM

Xã hội 19/09/2022 14:20

Mới đây, Công an tỉnh Trà Vinh đã xác định được danh tính của chị T.T.N, nạn nhân trong vụ chở thi thể đến công an phường ở TP.HCM. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khám nghiệm tử thi chị N. để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào trưa ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM tổ chức lấy lời khai Đỗ Tấn Lộc (SN 1990, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ nguyên nhân sát hại chị T.T.N  (quê Trà Vinh) đồng thời khám nghiệm tử thi chị N để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Công an tỉnh Trà Vinh cũng đang phối hợp với Công an TP.HCM để xác định vị trí Lộc gây án. Bởi hiện trường ban đầu được ghi nhận xảy ra ở đoạn sông giáp ranh giữa Trà Vinh và Bến Tre.

Qua tìm hiểu ban đầu, chị N. là con gái của chủ một tiệm vàng ở Trà Vinh, có một đời chồng, có con riêng, đã ly dị. Công an tỉnh Trà Vinh chờ kết quả khám nghiệm tử thi, lời khai của đối tượng từ Công an TP.HCM, xác định vị trí gây án để tiến hành các bước điều tra.

Bất ngờ về danh tính của nữ nạn nhân trong vụ chở thi thể đến công an phường ở TP.HCM - Ảnh 1
Chiếc xe Lộc điều khiển tại trụ sở Công an - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, vào chiều 18/9, Lộc và chị N. hẹn nhau ở chợ Đ.A (Trà Vinh) để đi làm răng. Trên đường di chuyển chị N và Lộc xảy ra tranh cãi.

Trên xe ô tô chị N lấy điện thoại gọi điện cho mẹ Lộc nên Lộc giật lại điện thoại. Giữa 2 bên nảy sinh mâu thuẫn. Lộc dừng xe và xuống băng ghế sau ô tô nói chuyện với chị N. Trong lúc nói chuyện 2 bên xảy ra giằng co. Lộc lấy con dao gọt trái cây trong túi xách của mình đâm chị N. tử vong. Lộc điều khiển xe chở thi thể chị N chạy một mạch từ Trà Vinh về TP.HCM, được người nhà động viên, Lộc đã ra đầu thú.

Hiện tại, vụ việc vẫn được tiếp tục điều tra và làm rõ.

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Vào ngày 19/9, một người đàn ông chạy ô tô đến trụ sở công an phường và chở theo thi thể một phụ nữ.

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