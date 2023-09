Ông L.M.Q cũng cam kết với gia đình là khi đưa cháu T lên Lâm Đồng điều trị ông này sẽ thuê biệt thự có sân vườn rộng để cháu ở và điều trị. Tin lời ông Q và lo lắng cho tình trạng của con, gia đình chị C.K đồng ý giao con cho ông L.M.Q đưa lên Lâm Đồng để điều trị từ đầu năm 2017 với chi phí ban đầu là 50 triệu đồng/tháng; đến năm 2018 thì ông Q yêu cầu tăng lên 75 triệu đồng/tháng và từ năm 2019 - 2022 số tiền chữa trị lên 100 triệu đồng/tháng. Đồng thời, ông Q. cũng giấu nhẹm địa chỉ cụ thể nơi cháu T sẽ ở và điều trị bệnh tại Lâm Đồng với gia đình với lý do nếu để gia đình biết và lên thăm con thì cháu sẽ theo gia đình về ảnh hưởng đến việc chữa bệnh. Mọi thông tin, hình ảnh về cháu T đều được ông L.M.Q báo cho gia đình thông qua điện thoại.

Một gia đình ở Thừa Thiên - Huế tố cáo việc con trai họ bị bạo hành trong thời gian gửi cho ông L.M.Q chữa bệnh - Ảnh: VTC News

Gia đình phát hiện con trai có rất nhiều vết sẹo bất thường ở khắp cơ thể

Do đó, từ năm 2017 - đến tháng 3/2022 gia đình chị C.K chỉ được gặp con 2 lần, trong đó có một lần vào tháng 2/2018, khi ấy gia đình xin đưa cháu T về nhà ăn Tết trong khoảng thời gian 1 tuần và không có bất thường nào trên cơ thể. Chị C.K bức xúc: "Đến ngày 28/3/2022, ông L.M.Q. chở con trai tôi ra Huế và điện cho chồng tôi nói là vừa vô tình làm chết một cháu bé mà ông này đang nhận điều trị. Nghe thấy thế, tôi đến nhà bố mẹ ông này ở đường Nguyễn Bính, TP Huế để đón con về. Về đến nhà tôi phát hiện trên cơ thể cháu có rất nhiều vết sẹo bất thường ở vùng đầu, mắt, môi, tai và chân tay. Gặng hỏi cháu thì cháu nói bị thầy Q. đánh".

Sau đó, chị C.K đi chụp chiếu và khám tổng kết toàn thân và tá hoả phát hiện con trai từng bị gãy 2 ngón tay út và gãy chân. "Tôi hỏi con thì cháu nói bị gãy hai ngón tay là do bị thầy Q. dùng chày đánh. Riêng chân bị gãy là do con đạp xe rồi bị ngã nên gãy. Tất cả những chuyện này ông Q đều không cho gia đình chúng tôi biết. Hiện nay 2 ngón tay út của con tôi không thể co duỗi lại như bình thường gây khó khăn trong việc cầm bút viết khi học tập", chị C.K chia sẻ.

Theo chị C.K. sở dĩ đến thời điểm hiện tại chị mới lên tiếng là do ban đầu chị lo ngại việc sự việc lan rộng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình cũng như sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của con trai chị. Tuy nhiên, sau sự việc của cháu N.L.M.Q (con trai anh N.H.N) nên gia đình quyết định lên tiếng để tìm lại công bằng cho con trai chị cũng như cháu N.L.M.Q.

Đến thời điểm này, ngay cả chủ nhà cũng không biết ông Q. đã mang bao nhiêu đứa trẻ đến chữa bệnh - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, ông L.M.Q là người nhận chữa bệnh chậm phát triển cho bé N.L.M.Q (3 tuổi). Tin lời ông Q., bé Q được gia đình ở Huế giao cho ông này mang lên TP. Bảo Lộc để chữa bệnh. Tuy vậy, sau 3 tháng, ông Q. mang một hũ tro cốt về Huế, nói rằng bé Q đã chết do COVID-19 và được ông đốt ra tro.

Ông Q. khai, sau khi bé chết, ông mang xác cháu bé bỏ vào thùng carton rồi chuẩn bị than, xăng, dầu, xô sắt rồi thiêu xác cháu bé ngay trong xô sắt. Việc thiêu xác mất 4 tiếng đồng hồ. Sự việc xảy ra tại một địa điểm thuộc huyện Đam Rông (Lâm Đồng). Sau đó, khoảng cuối tháng 3, ông Q. và bà B tới Huế và liên hệ với gia đình nạn nhân, đem hũ tro cốt tới bàn giao và thông báo về nguyên nhân cái chết của cháu Q.

Mặc dù thuê căn nhà số 54/39 đường Phan Châu Trinh, tổ 4B (phường Lộc Tiến, TP. Bảo Lộc) làm nơi chữa bệnh cho trẻ khuyết tật, nhưng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng khẳng định, địa chỉ nói trên chưa từng đăng ký làm trung tâm bảo trợ. Bản thân ông Q. cũng không có đăng ký hoạt động khám chữa bệnh tại địa phương.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.