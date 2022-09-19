TP.HCM: Lời khai của nghi phạm chở thi thể người phụ nữ đến trụ sở công an phường

Xã hội 19/09/2022 11:03

Vào ngày 19/9, một người đàn ông chạy ô tô đến trụ sở công an phường và chở theo thi thể một phụ nữ.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, liên quan vụ "chở thi thể người phụ nữ đến trụ sở công an phường", vào khoảng 5 giờ ngày 19/9, một người đàn ông chạy ô tô đến trụ sở công an Công an P.Tân Thuận Tây (Q.7, TP.HCM) đầu thú, khai nhận hành vi giết người.

Cụ thể, người này khai mình tên là Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ Q.7), có chở theo thi thể một nạn nhân nữ, cho biết nạn nhân tên là T.T.N (quê Trà Vinh).

TP.HCM: Lời khai của nghi phạm chở thi thể người phụ nữ đến trụ sở công an phường - Ảnh 1
Chiếc ôtô do Lộc lái đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ VNExpress, cơ quan chức năng cho biết thêm, sau khi xác định Lộc là nghi phạm lái ôtô chở thi thể người phụ nữ đến Công an phường Tân Thuận Tây, cảnh sát đã kéo phương tiện từ Công an phường Tân Thuận Tây về trụ sở Công an quận 7 để phục vụ cho công tác khám nghiệm pháp y. Cảnh sát cũng ghi nhận nạn nhân đã tử vong, người có nhiều vết thương.

Bước đầu, Lộc khai sống cùng vợ con ở quận 7, gần đây có quan hệ tình cảm với cô gái 30 tuổi ở huyện Trà Cú, Trà Vinh. Chiều 18/9, anh ta lái xe từ Sài Gòn xuống Trà Vinh đón người tình đi spa. Lúc ngồi trên ôtô nói chuyện, hai người xảy ra mâu thuẫn vì cô này "bắt Lộc phải ly hôn". Trong lúc cãi vã anh ta lấy con dao trên ôtô sát hại người tình.

Sai khi cảm thấy hối hận về hành vi của mình, Lộc chở thi thể nạn nhân lên TP HCM tự thú.

 

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Ngay trong đêm 18/9, anh Lê Đan Trường (22 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình) lo hậu sự cho chị Đỗ Thu An và con trai 3 tuổi không may bị đuối nước tử vong.

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