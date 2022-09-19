Bạc Liêu: Chồng đau đớn phát hiện vợ và con trai đuối nước tử vong ở ao tôm

Xã hội 19/09/2022 10:17

Ngay trong đêm 18/9, anh Lê Đan Trường (22 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, H.Hòa Bình) lo hậu sự cho chị Đỗ Thu An và con trai 3 tuổi không may bị đuối nước tử vong.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào sáng ngày 19/9, đại diện Ủy ban nhân dân huyện Hòa Bình đã đến nhà thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng anh Lê Đan Trường (22 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Mới, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) có vợ và con bị đuối nước thương tâm.

Công an xã Vĩnh Thịnh thông tin, vào chiều tối 18/9, đơn vị tiếp nhận tin báo của anh Trường về việc vợ và con anh bị đuối nước tử vong. Ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt để điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Bạc Liêu: Chồng đau đớn phát hiện vợ và con trai đuối nước tử vong ở ao tôm - Ảnh 1
Gia đình lo hậu sự cho hai mẹ con chị An - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thông tin từ báo Bạc Liêu, anh Trường cho biết, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, khi anh đang rửa xe thì nghe tin vợ là Đỗ Thu An (23 tuổi) cùng con trai là Lê Bảo Khang (3 tuổi) đang tắm ở ao tôm cạnh nhà thì bị đuối nước. Ngay lập tức, anh Trường cùng người dân xung quanh tích cực tìm kiếm thì phát hiện chị An và cháu Khang nằm bất động dưới đáy ao tôm. Khi đưa lên bờ thì cả 2 được xác định đã tử vong.

Trong đêm 18/9, đại diện chính quyền địa phương, người dân đã cùng gia đình lo hậu sự cho mẹ con chị An tử vong do đuối nước.

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