Về nhà nghỉ lễ 2/9, nam sinh viên ở Bạc Liêu tử vong khi cố cứu em gái khỏi bị đuối nước

Xã hội 02/09/2022 19:10

Nam sinh viên Trường ĐH Bạc Liêu đã tử vong khi cố cứu em gái của mình khỏi bị đuối nước lúc hái bông súng ở ao gần nhà.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 2/9, thông tin từ Trường ĐH Bạc Liêu, anh Nguyễn Quốc Thìn (21 tuổi; ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu), sinh viên năm 4 của ngành nuôi trồng thủy sản, Bí thư Đoàn Khoa Nông nghiệp, đã tử vong sau khi cố gắng cứu em gái mình là Nguyễn Phương N. (17 tuổi) khỏi bị đuối nước.

Về nhà nghỉ lễ 2/9, nam sinh viên ở Bạc Liêu tử vong khi cố cứu em gái khỏi bị đuối nước - Ảnh 1
Đại diện Trường ĐH Bạc Liêu và bạn bè, người thân đến chia buồn cùng gia đình nam sinh bị đuối nước. (Ảnh: Người Lao Động)

Theo kết quả điều tra ban đầu cho biết, khoảng 13 giờ ngày 1/9, sau khi về quê nghĩ lễ 2/9, Thìn và N. đi đến một cái ao gần nhà để hái bông súng. Khi đi đến đây, 2 anh em hỏi mượn chiếc xuồng 3 lá của một hộ dân để chèo xung quanh ao hái bông súng.

Trong lúc cả hai anh em đang hái bông súng, xuồng bị lật khiến cả 2 hoảng loạn. Do biết bơi nên Thìn tìm cách đẩy N. lên bờ. Tuy nhiên, vì đuối sức nên 2 anh em bị chìm dần xuống ao sâu. Lúc này, gần đó có chủ chòi vịt đã phát hiện nên nhảy xuống ao đưa N. lên bờ an toàn, tuy nhiên Thìn thì không qua khỏi.

Được biết, ở trường Thìn là sinh viên xuất sắc, hiện đang trong thời gian làm hồ sơ để kết nạp vào Đảng.

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