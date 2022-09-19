Mới đây, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can Lê Văn Thức (SN 1993, quê Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn) để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã khởi tố vụ án giết người và bắt giữ người trái pháp luật liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm tử vong xảy ra trên phố Láng Hạ. Công an quận Đống Đa hiện đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can Lê Văn Thức (SN 1993, quê Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn) để xử lý theo quy định pháp luật.

Về phía tài xế taxi trong vụ việc, cơ quan điều tra cũng đang đánh giá chứng cứ liên quan. Khi mời lên làm việc, tài xế thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ án. Đồng thời, cơ quan chức năng cho biết tài xế ô tô có quen biết người nhà của đối tượng Thức. Đối tượng Lê Văn Thức - Ảnh: Báo Tiền Phong Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào khoảng 23 giờ ngày 15/9/2022, Công an quận Đống Đa (Công an phường Láng Hạ) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 1 nam thanh niên nằm bất tỉnh (máu chảy nhiều, nghi vấn bị đâm) tại hè phố trước số nhà 22 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa (gần cầu vượt Láng Hạ -Thái Hà).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải nhưng đã tử vong ngoại viện. Nạn nhân được xác định là anh N.Q.Th (SN 1995, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội). Công an quận Đống Đa đã phối hợp các phòng chức năng; Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi và thực hiện các hoạt động điều tra theo quy định. Dù cô gái van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm nam thanh niên - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống Đến khoảng 6 giờ 45 phút ngày 16/9/2022, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ được đối tượng gây án là Lê Văn Thức khi đối tượng đang bỏ trốn tại khu vực cây xăng dầu số 6, xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Thức đã yêu cầu lái xe taxi ép xe máy của nạn nhân vào lề đường rồi đâm gục anh này (khoang vuông đỏ), sau đó ép, khống chế người phụ nữ (khoanh tròn đỏ) lên xe taxi rồi bỏ trốn. Ảnh chụp từ màn hình. Lực lượng thu giữ 1 dao (loại dao bấm) dài khoảng 20cm, rộng khoảng 3cm. Thời điểm bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng đã giải cứu an toàn chị N.T.Tr (SN 1993, Văn Chấn, Yên Bái) đang bị đối tượng khống chế.

Danh tính gây bất ngờ của nghi phạm sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở phố Láng Hạ Lê Văn Thức (29 tuổi, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) vẫn qua lại tình cảm với chị T. dù đã có gia đình ở quê. Khi phát hiện người tình đi với người con trai khác, Thức ghen tuông đâm anh T. tử vong.

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