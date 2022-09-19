Vượt rào chắn để chụp ảnh 'tự sướng' ở phố cà phê đường tàu, du khách nước ngoài gặp nạn

Xã hội 19/09/2022 09:10

Mặc dù nhân viên gác chắn tàu đã kéo chắn đường và còi báo động nhưng một du khách người nước ngoài vẫn lách qua khu vực chắn tàu vào chụp ảnh trong phố cà phê đường tàu.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 18/9, Công an quận Ba Đình và Công an quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đang xác minh vụ việc một du khách nước ngoài bị tai nạn do va chạm với đoàn tàu khách Lào Cai - Hà Nội.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 18/9, tại khu vực đường ngang phố Trần Phú - Lý Nam Đế nằm giáp ranh giữa địa bàn phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm và phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Theo lực lượng chức năng, vào thời điểm trên, mặc dù nhân viên gác chắn tàu đã kéo chắn đường và còi báo động nhưng một du khách người nước ngoài vẫn lách qua khu vực chắn tàu vào chụp ảnh trong phố cà phê đường tàu.

Lúc này, đoàn tàu Lào Cai - Hà Nội đang kéo còi xin đường từ cầu Long Biên về ga đã va chạm với du khách này. Cú va chạm khiến du khách bị bắn văng vào tường. May mắn, du khách không bị thương nặng. Sau khi xảy ra va chạm, du khách đã tự đứng dậy và rời khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến đoàn tàu khách phải dừng lại để giải quyết sự cố. Do đó, tuyến đường Điện Biên, Trần Phú bị ùn tắc giao thông.

 

Thời gian gần đây, du khách đến phố cà phê đường tàu rất đông đúc. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam mới đây đã tiếp tục có văn bản kiến nghị UBND TP. Hà Nội và Cục Đường sắt Việt Nam xử lý dứt điểm tình trạng buôn bán, chụp ảnh tại các tụ điểm cà phê đường tàu gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt. UBND quận Hoàn Kiếm đã cho đóng cửa các quán cà phê trong phố cà phê đường tàu; xem xét rút giấy phép hoạt động kinh doanh của những cửa hàng vi phạm hành lang an toàn đường sắt qua phố Phùng Hưng.

Vượt rào chắn để chụp ảnh 'tự sướng' ở phố cà phê đường tàu, du khách nước ngoài gặp nạn - Ảnh 1
Vụ việc khiến đoàn tàu khách phải dừng lại để giải quyết sự cố, dẫn đến ùn tắc giao thông - Ảnh: báo Người Lao động

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngay khi nhận được tin báo xảy ra tai nạn tại phố cà phê đường tàu, Công an quận Ba Đình và Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt giải phóng ùn tắc giao thông, thu thập thông tin để tìm du khách nói trên.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng cảnh báo người dân, du khách không nên tập trung đông người trên phố cà phê đường tàu để bảo đảm an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm đã cho đóng cửa các quán cà phê trong phố cà phê đường tàu; xem xét rút giấy phép hoạt động kinh doanh của những cửa hàng vi phạm hành lang an toàn đường sắt qua phố Phùng Hưng.

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