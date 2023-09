Theo thông tin từ báo Người Lao động, ngày 18/9, Công an quận Ba Đình và Công an quận Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) đang xác minh vụ việc một du khách nước ngoài bị tai nạn do va chạm với đoàn tàu khách Lào Cai - Hà Nội.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 18/9, tại khu vực đường ngang phố Trần Phú - Lý Nam Đế nằm giáp ranh giữa địa bàn phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm và phường Điện Biên, quận Ba Đình.