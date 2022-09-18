Thương tâm: Vừa trúng tuyển Đại Học, nữ sinh Quảng Nam gặp tai nạn, tử vong trên đường đi nhập học tại Huế

Xã hội 18/09/2022 08:47

Một nữ sinh ở Quảng Nam khi đang trên đường ra thành phố Huế để chuẩn bị nhập học không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong thương tâm.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, chiều 17/9, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến một nạn nhân nữ tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 50 cùng ngày (17/9), em D.T.D.T (18 tuổi, trú P. Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển xe máy BS 92N1-2240 lưu thông hướng Đà Nẵng đi TP.Huế, đến Km 840+800 QL1 (thuộc P. Phú Bài, TX.Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế) thì xảy ra tại nạn.

Thương tâm: Vừa trúng tuyển Đại Học, nữ sinh Quảng Nam gặp tai nạn, tử vong trên đường đi nhập học tại Huế - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Nguồn tin từ báo Đại Đoàn Kết, khi đến địa điểm nói trên, xe của chị T. đã xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 53Y1-3381 do anh Trần Thanh Nghĩ (37 tuổi, trú xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) điều khiển, chở theo sau anh Trần Minh Sự (33 tuổi, trú xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền) lưu thông từ đường dân sinh ra Quốc lộ 1.

Vụ va chạm khiến chị T ngã xuống đường, lúc này xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-537.51 do anh Mai Văn Sang (29 tuổi, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển lưu thông cùng chiều với chị T. từ phía sau chạy tới cán qua người chị T. Hậu quả, cú tông mạnh khiến chị T. tử vong tại chỗ.

Hiện lực lượng chức năng thị xã Hương Thủy đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Được biết, chị T. vừa trúng tuyển ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế. Khi đang trên đường ra Huế để chuẩn bị nhập học thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

 

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