Một học sinh nam của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Ba Đình, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) bị ngã từ tầng 4 của trường xuống đất.
- Vụ cháy quán karaoke khiến 32 người tử vong: Khó tin với hình ảnh được trích xuất camera
- Chân dung chủ quán karaoke An Phú vừa bị khởi tố sau vụ cháy làm 32 người tử vong
Theo thông tin từ báo Dân Việt, UBND phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông về việc một nam sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám (đóng trên địa bàn phường) rơi từ tầng 4 của trường xuống đất và đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân.
Vị lãnh đạo phường Ba Đình cho biết thêm, sau khí phát hiện sự việc trên, thầy cô giáo và bảo vệ nhà trường đã đưa nam học sinh vào Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bà Lê Thị Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, cho biết sau khi chụp chiếu, phát hiện cháu bị thương nặng (gãy chân, tay) gia đình đã xin chuyển cháu ra Bệnh viện ở Hà Nội để điều trị.
Bên cjanh đó, bà Ngọc cũng thông tin thêm rằng gia đình nam sinh K. có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo. K. không ăn bán trú ở trường mà về nhà vào buổi trưa, đến đầu giờ chiều, K. đến trường học thì xảy ra sự việc.
Hiện tại, nguyên nhân nam sinh này rơi từ tầng cao xuống đất trong giờ học đang được cơ quan chức năng Thanh Hóa phối hợp làm rõ.