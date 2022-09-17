Thanh Hoá: Tá hỏa phát hiện học sinh tiểu học rơi từ tầng 4 xuống sân trường trọng thương

Xã hội 17/09/2022 10:40

Một học sinh nam của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Ba Đình, TP.Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá) bị ngã từ tầng 4 của trường xuống đất.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, UBND phường Ba Đình, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nắm được thông về việc một nam sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám (đóng trên địa bàn phường) rơi từ tầng 4 của trường xuống đất và đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Vị lãnh đạo phường Ba Đình cho biết thêm, sau khí phát hiện sự việc trên, thầy cô giáo và bảo vệ nhà trường đã đưa nam học sinh vào Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hoá: Tá hỏa phát hiện học sinh tiểu học rơi từ tầng 4 xuống sân trường trọng thương - Ảnh 1
Nơi học sinh nam rơi từ tầng 4 dẫn đến đa chấn thương - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, bà Lê Thị Ngọc, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám, cho biết sau khi chụp chiếu, phát hiện cháu bị thương nặng (gãy chân, tay) gia đình đã xin chuyển cháu ra Bệnh viện ở Hà Nội để điều trị. 

Bên cjanh đó, bà Ngọc cũng thông tin thêm rằng gia đình nam sinh K. có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo. K. không ăn bán trú ở trường mà về nhà vào buổi trưa, đến đầu giờ chiều, K. đến trường học thì xảy ra sự việc.

Hiện tại, nguyên nhân nam sinh này rơi từ tầng cao xuống đất trong giờ học đang được cơ quan chức năng Thanh Hóa phối hợp làm rõ.

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