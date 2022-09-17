Theo thông tin từ báo Người đưa tin, bà Hoàng Thị Giang - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, nghi phạm giết người Lê Văn Thức (SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái) là công dân thường trú tại địa phương.

Bà Gia cho biết: "Thức không thường xuyên sinh sống ở xã vì hay ở nhà vợ tại thị trấn Lộc Bình. Đối tượng là con trai út trong gia đình có 5 người con, trên Thức là 4 chị gái. Gia đình Thức và gia đình bên nhà vợ đều có điều kiện kinh tế tốt và chấp hành tốt chính sách, luật pháp ở địa phương, bản thân Thức có xe ô tô riêng trị giá tiền tỷ. Hai vợ chồng Thức vẫn sống chung hợp pháp, vì vậy nếu việc Thức có mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ khác thì đó là mối quan hệ ngoài luồng".

Theo bà Giang, Thức nằm trong danh sách theo dõi ở địa phương vì từng đánh bạc và bị xử phạt hành chính, giáo dục tại địa phương. Đối tượng không có công việc cụ thể, hành nghề tự do. Thức đã lập gia đình và có 3 người con.

Về vụ án mạng do Thức gây ra, bà Giang cho hay chính quyền và người dân địa phương đều hết sức bất ngờ bởi lẽ, bản thân Thức không hề thiếu thứ gì, có gia đình nề nếp. Người thân của đối tượng khi biết con - em mình gây ra việc đã rất sốc và đau xót.

Nghi phạm Lê Văn Thức - Ảnh: Zing

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 16/9, Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự với Lê Văn Thức (29 tuổi, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để lấy lời khai liên quan đến vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra tối 15/9 ở phố Láng Hạ, quận Đống Đa.

Tại cơ quan Công an, Thức khai nhận dù đã có vợ con ở quê, vẫn có quan hệ yêu đương với chị N.T.T. (28 tuổi, quê Yên Bái) suốt 3 năm qua. Thời gian gần đây, nghi phạm thấy người tình có quan hệ thân thiết với anh N.T. (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm), nên nảy sinh ghen tuông.

Vào tối 15/9, sau khi ăn tối ở Thái Nguyên, Thức thuê xe đi Hà Nội để tìm chị N.. Thức đến cửa hàng của anh N.T. để tìm bạn gái, nhưng không gặp nên đã rời đi . Sau đó, người này vô tình bắt gặp anh N.T. đang chở chị N. đi qua, nên đã thuê xe taxi bám theo.

Khi đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, ép xe của anh T. vào lề. Ngay lập tức, Thức dùng dao bấm đâm vào đầu và ngực anh T., rồi kéo chị N. lên taxi để chở về Thái Nguyên. Bị đâm mất nhiều máu, anh T. tử vong trên đường đến bệnh viện. Chị T. bị Thức đưa đến địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Dù cô gái van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm nam thanh niên - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa cùng Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến 6h46 ngày 16/9, Thức bị lực lượng Công an bắt giữ tại khu vực cây xăng dầu số 6, thuộc xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình chạy trốn, Thức đã gây thương tích cho chị T.. Hiện tại, chị T. được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.