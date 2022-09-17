Danh tính gây bất ngờ của nghi phạm sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở phố Láng Hạ

Xã hội 17/09/2022 10:18

Lê Văn Thức (29 tuổi, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) vẫn qua lại tình cảm với chị T. dù đã có gia đình ở quê. Khi phát hiện người tình đi với người con trai khác, Thức ghen tuông đâm anh T. tử vong.

Theo thông tin từ báo Người đưa tin, bà Hoàng Thị Giang - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, nghi phạm giết người Lê Văn Thức (SN 1993, trú thôn Chi Mai, xã Yên Khoái) là công dân thường trú tại địa phương.

 

Theo bà Giang, Thức nằm trong danh sách theo dõi ở địa phương vì từng đánh bạc và bị xử phạt hành chính, giáo dục tại địa phương. Đối tượng không có công việc cụ thể, hành nghề tự do. Thức đã lập gia đình và có 3 người con.

Bà Gia cho biết: "Thức không thường xuyên sinh sống ở xã vì hay ở nhà vợ tại thị trấn Lộc Bình. Đối tượng là con trai út trong gia đình có 5 người con, trên Thức là 4 chị gái. Gia đình Thức và gia đình bên nhà vợ đều có điều kiện kinh tế tốt và chấp hành tốt chính sách, luật pháp ở địa phương, bản thân Thức có xe ô tô riêng trị giá tiền tỷ. Hai vợ chồng Thức vẫn sống chung hợp pháp, vì vậy nếu việc Thức có mâu thuẫn tình cảm với người phụ nữ khác thì đó là mối quan hệ ngoài luồng".

Về vụ án mạng do Thức gây ra, bà Giang cho hay chính quyền và người dân địa phương đều hết sức bất ngờ bởi lẽ, bản thân Thức không hề thiếu thứ gì, có gia đình nề nếp. Người thân của đối tượng khi biết con - em mình gây ra việc đã rất sốc và đau xót.

Danh tính gây bất ngờ của nghi phạm sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở phố Láng Hạ - Ảnh 1
Nghi phạm Lê Văn Thức - Ảnh: Zing

 

Theo thông tin từ Zing, vào ngày 16/9, Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự với Lê Văn Thức (29 tuổi, trú tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) để lấy lời khai liên quan đến vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra tối 15/9 ở phố Láng Hạ, quận Đống Đa.

Tại cơ quan Công an, Thức khai nhận dù đã có vợ con ở quê, vẫn có quan hệ yêu đương với chị N.T.T. (28 tuổi, quê Yên Bái) suốt 3 năm qua. Thời gian gần đây, nghi phạm thấy người tình có quan hệ thân thiết với anh N.T. (27 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm), nên nảy sinh ghen tuông.

 

Vào tối 15/9, sau khi ăn tối ở Thái Nguyên, Thức thuê xe đi Hà Nội để tìm chị N.. Thức đến cửa hàng của anh N.T. để tìm bạn gái, nhưng không gặp nên đã rời đi . Sau đó, người này vô tình bắt gặp anh N.T. đang chở chị N. đi qua, nên đã thuê xe taxi bám theo.

Khi đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, ép xe của anh T. vào lề. Ngay lập tức, Thức dùng dao bấm đâm vào đầu và ngực anh T., rồi kéo chị N. lên taxi để chở về Thái Nguyên. Bị đâm mất nhiều máu, anh T. tử vong trên đường đến bệnh viện. Chị T. bị Thức đưa đến địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Danh tính gây bất ngờ của nghi phạm sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở phố Láng Hạ - Ảnh 2
Dù cô gái van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm nam thanh niên - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa cùng Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến 6h46 ngày 16/9, Thức bị lực lượng Công an bắt giữ tại khu vực cây xăng dầu số 6, thuộc xã Cao Thắng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình chạy trốn, Thức đã gây thương tích cho chị T.. Hiện tại, chị T. được điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội.

Lời khai gây phẫn nộ của đối tượng sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Láng Hạ

Lời khai gây phẫn nộ của đối tượng sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Láng Hạ

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ đâm chết người ở phố Láng Hạ sau nhiều giờ truy xét.

Xem thêm
Từ khóa:   Nghi phạm đâm tử vong thanh niên trên phố Láng Hạ Nghi phạm bắt cóc cô gái trên phố Láng Hạ án mạng mâu thuẫn tình cảm

TIN MỚI NHẤT

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Camera giám sát ghi lại được cảnh tượng trăn khổng lồ đang bơi trên con phố ngập lụt

Video 27 phút trước
Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 27 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 23 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?