Lời khai gây phẫn nộ của đối tượng sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Láng Hạ

Xã hội 16/09/2022 19:42

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã bắt được nghi phạm trong vụ đâm chết người ở phố Láng Hạ sau nhiều giờ truy xét.

Theo thông tin từ VOV, vào chiều ngày 16/9, lực lượng chức năng đã di lý Lê Văn Thức (SN 1993, Lạng Sơn) từ Thái Nguyên về Hà Nội và tạm giữ hình sự đối tượng để điều tra về hành vi Giết người.

Bước đầu, Thức khai nhận là kẻ đã dùng dao sát hại nam thanh niên trên đường Láng Hạ, sau đó bắt cóc cô gái tên T. (SN 1994, Yên Bái).

Lời khai gây phẫn nộ của đối tượng sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Láng Hạ - Ảnh 1
Đối tượng Lê Văn Thức - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Cụ thể, vào khoảng 23h40 ngày 15/9, anh N.T (SN 1995, Hoàn Kiếm, Hà Nội) chở chị T. (SN 1994, Yên Bái) đi trên đường Láng Hạ, quận Đống Đa thì bất ngờ Lê Văn Thức ngồi trên xe taxi đã yêu cầu tài xế lao xe lên phía trước chặn đầu xe máy của 2 người. Vừa bước xuống xe, Thức rút dao nhọn đâm khiến anh N.T gục xuống đường. Anh N.T sau đó đã tử vong do vết thương nặng ở ngực.

Đối tượng tiếp tục dùng dao bắt ép chị T. phải lên xe taxi. Khi xe chạy đến khu vực thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Thức yêu cầu lái xe dừng lại giữa cầu Gia Bẩy nối đôi bờ sông Cầu. 

Tại đây, đối tượng túm tóc lôi nạn nhân xuống xe. Dù nạn nhân đã quỳ xuống van xin nhưng Thức vẫn dùng dao đâm nạn nhân. Sau đó, Thức tiếp tục đưa chị T. chạy trốn.

Lời khai gây phẫn nộ của đối tượng sát hại nam thanh niên, bắt cóc cô gái ở Láng Hạ - Ảnh 2
Nam nạn nhân (người cầm lái xe máy) đã tử vong do vết thương ở ngực quá nặng - Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 16/9, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Văn Thức, giải cứu nạn nhân bị ép đi cùng. Về phía cô gái xác định có thương tích, đã được sơ cứu ban đầu, đang được chuyển về bệnh viện tại Hà Nội để tiếp nhận điều trị. Còn nam nạn nhân (người cầm lái xe máy) đã tử vong do vết thương ở ngực quá nặng.

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